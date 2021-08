Toronto už neutrácí. Smolař Ondřej Kaše může být poklad ze second handu

Ondřej Kaše zamířil z Anaheimu do Bostonu, stěhoval se přes celý kontinent, ale zato přišel do týmu, který se uchází o Stanley Cup. Navíc za přispění početné družiny Čechů a Slováků, včetně Davida Pastrňáka. • Twitter.com

Maple Leafs dosud byli zvyklí spíš draze nakupovat luxusní zboží. Nyní začali utrácet mnohem menší částky v zaprášených hokejových bazarech ve víře, že se jim podaří objevit skrytý poklad. „Máme skvělou možnost vybírat si mezi těmi, kteří obvykle nejdou na řadu jako první, ale podívají na náš kádr a řeknou si: ‚Páni, tohle je pro mě tedy parádní šance.‘ Nelovili jsme velká jména, ale vůbec nám to nevadí,“ vyjádřil se generální manažer Kyle Dubas.

Ondřej Kaše je určitě schopen v kompletní sezoně posbírat kolem 40 bodů. Vedle Ryana Getzlafa prožil během ročníku 2017/18 ještě v Anaheimu dvacetigólovou sezonu. Vedle torontských superhvězd jako John Tavares a Auston Matthews může dokázat klidně i víc. Jako skvělý celoplošný útočník a vynikající bruslař nemusí být platný jen v tomhle směru.

Rodák ze severočeské Kadaně se dlouho zná s Davidem Kämpfem, od mládeže spolu hráli v Chomutově, jezdili na turnaje s juniorskými výběry, včetně mistrovství světa osmnáctek a dvou šampionátů dvacítek. K Maple Leafs navíc kromě něj z Bostonu zamířil i Nick Ritchie, který ho bude doprovázet už ve třetím týmu. Ještě v Anaheimu s ním Kaše prožíval svoje lepší časy.

Tehdy patřil k nejlepším v NHL při hře pět na pět. Vzhledem k pouze roční smlouvě a docela přijatelné ceně nemusí být riziko tak vysoké. Obsáhlý chorobopis však působí znepokojivě. Otřes mozku utrpěl český smolař naposledy ve druhém utkání minulé sezony letos v lednu. Po střetu s Milesem Woodem z New Jersey pro něj předchozí sezona ve třetím zápase skončila. Na ledě pobyl dohromady 25 minut a 31 vteřin. Zotavoval se pak čtyři měsíce, než byl opět připravený k návratu. Chystal se na něj během play off proti New York Islanders, nakonec však do hry nezasáhl.

Za dvě sezony nedal za Bruins ani gól, připsal si jednu asistenci v celkem devíti utkáních základní části a čtyři v 11 zápasech play off, hraných loni v torontské bublině. Letos už netrénoval ani se záložní taxi squad. Už do Bostonu přicházel jako hráč poznamenaný dlouhou historií zdravotních problémů. Jeho poslední otřes mozku byl pátým ze zdokumentovaných úrazů hlavy v jeho profesionální kariéře. Vzhledem k jeho věku až děsivé. Ještě však nedospěl na křižovatku, kde by se musel rozhodovat mezi zdravím a svou prací.

V minulé sezoně se v Torontu snažili neúspěšně oživit ostřelovače Alexe Galchenyuka. O návrat se už předloni snažil taky brankář Michal Neuvirth. Do kempu Leafs nastoupil po vleklém zranění třísel, ale odletěl do Česka, ještě než příprava skončila. V klubu dobře vědí, co se Ondřeji Kašem skrývá. Bezpochyby mu pomůžou. On sám se může pokusit o restart. Jenže to je jen polovina jeho příběhu. Tou druhou je křehké zdraví. Pokud vydrží, může se nákup bazaru proměnit ve zlato.