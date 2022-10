Hertl jako kluk odvedle. Roli zvládl skvěle, i když byl nakonec zklamaný

Po druhém zápase proti Nashvillu už se Tomáš Hertl v zákulisí O2 Arena neusmíval. Tvářil se naštvaně. San Jose Sharks měli v Praze dopadnout líp a všichni jim to už kvůli němu přáli. Návrat na rodný rybník si však užil se vším všudy. Včetně chvilek opojného štěstí, radosti, dojetí a nakonec i zklamání.

Duely San Jose s Nashvillem přinesly skvělou podívanou po všech stránkách. Kvalitu aktérů a hry nemá cenu rozebírat. NHL je prostě jinde, než jsme zvyklí. Natěšení diváci to odměnili a Hertl je nezklamal, patřil k nejlepším na place a ve druhém střetnutí se přidal i druhý český zástupce Radim Šimek. Dvojutkání NHL nebylo jen o nich, ale hlavně na Hertla coby domácího favorita se upírala největší pozornost.

Stejné ovace jako on sklidil jen Jaromír Jágr, když před druhým zápasem přišel hodit čestné buly. Sám něco takového jako hráč zažít nestihl. Když přijeli na podzim 2008 New York Rangers, zrovna odtud odešel do Omsku hrát KHL. V utkáních proti Bostonu nastoupit nemohl, show nejen z českého pohledu poněkud ztratila lesk.

Podobně asi trnuli pořadatelé a promotéři letošní NHL Global Series, když kolem Hertla před play off kroužily jiné kluby, včetně pozdějších šampionů z Colorada. Jenže se rozhodl zůstat v Sharks. Stak se pak hlavní tváří hokejové události podzimu.

Teď už je asi rád, že už to skončilo a může se soustředit na hokej, vyskočit z role největší atrakce a neřešit plno povinností navíc kolem. Ale zhostil se toho skvěle. Je hvězda, vydělává velké peníze. Ale pořád působí jako ten příjemný a ochotný kluk odvedle, co si na nich nehraje a je svolný zastat první poslední.

Dobře udělal i Jaromír Jágr, že na čestné vhazování přišel. Neudělal to před třemi lety, když přijely celky Philadelphie s Chicagem, byť byl pozván. Nezašel ani v jiném čase. Druhý den ho čekal prvoligový zápas s Kladnem. Pak Ale zveřejnil na sítích fotky z koncertu své oblíbené německé zpěvačky Sandry. V kruzích NHL si tím pověst moc nevylepšil. Když mu tentokrát aplaudovala zaplněná O2 Arena, kladl ruku na srdce, vypadalo, že mu to taky došlo.