Eliáš o divácích v Praze: Není fér, když nemají na NHL oko. Hertl se snažil

Celou kariéru věnoval New Jersey Devils. Pokud tým z Newarku jednou zavítá do Prahy, dost možná v tom bude mít prsty. Teď si ovšem Patrik Eliáš užívá přítomnost Predators a Sharks. Páteční utkání v O2 areně zvládl lépe Nashville a oslavil výhru 4:1. Největší slávu přesto v ochozech sklidil Tomáš Hertl ze San Jose, když dal jedinou branku svého týmu. „Musí se cítit opravdu báječně,“ ví Eliáš.

Jak se vám zamlouvala úroveň prvního utkání NHL v Praze?

„Myslím, že byla velmi dobrá. Není férové, když lidi přijdou a čekají od toho něco jiného. V NHL je většina utkání zarputilých, jsou to těsné zápasy. Všichni kluci makají, je to pro ně fyzicky náročné, přitom mají šikovnost i technickou vybavenost. Síla v soubojích jeden na jednoho… to fanoušci, kteří nemají pro hokej takové oko, nevidí.“

Tomáš Hertl vstřelil gól na 1:1. Co pro něj musel znamenat?

„V posledních dnech jsme slyšeli, jak je to pro něj výjimečná událost a že si přeje skórovat, což se mu povedlo. Musí se cítit opravdu báječně, když hraje zápas NHL ve svém rodném městě. Viděla ho rodina a všichni jeho blízcí.“

Nakonec k vítězství nepomohl. Rozhodla dobře stanovená taktika kouče Nashvillu Johna Hynese, kterého trochu znáte z jeho štace u Devils?

„Asi taky. Bylo vidět, že od druhé třetiny si zvládli Predators podržet puk. Hráli jen to, co museli, nikam se nehrnuli a zavřeli prostor ve středním pásmu. To stačilo.“

Kdo z hráčů vás v utkání zaujal?

„Líbil se mi obránce Dante Fabbro z Nashvillu, který nahrával, zapojoval se do útoku. Gólman Saros měl přehled i sebejistotu. Taky skvělá třetí pětka. Kluci, které tolik neznáme, ale odvádějí černou práci. U San Jose byla samozřejmě vidět enormní snaha od Tomáše, jinak až ve třetí třetině se trochu připomněl Karlsson.“

Vy máte srovnání s atmosférou v NHL. Byla v Praze lepší kulisa?

„Těžko říct. Akustiku v zámoří mají docela podchycenou. Fanoušci se možná tolik nezapojují, ale vyznívá to tak, že ano. Co jsem se bavil s klukama, tak pro ně atmosféra v O2 areně byla skvělá. Je dobře, že z toho mají fajn pocit.“

Jak moc jsou dva pražské zápasy důležité pro rozvoj nejen tuzemského hokeje?

„Znamená to hodně pro celou Evropu. Je to velká akce. Kvůli covidu se samozřejmě přerušila, ale teď se vrací zpátky a fanoušci si to užívají. NHL odvedla dobrou práci. Samozřejmě pro týmy, zvláště ty ze západního pobřeží Severní Ameriky, je složité se sem dostat. Na druhou stranu obětují nějakých deset dní ze své sezony a dočkají se skvělých vzpomínek.“

Jistě sledujete dění v NHL. Na koho se v tomto ročníku nejvíc zaměříte?

„Samozřejmě doufám, že se bude více dařit Devils. Přidali několik hráčů a mohli by udělat další krok kupředu. Celkově se těším, kterým týmům to půjde. Jediné, co mě každé ráno trochu zamrzí, že už v televizi neuvidím sestřih svých akcí. (smích)“

