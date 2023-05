Očekávaná vzpoura a česká klasika. Brzké konce se kupí, Dědek je laik

Tým spolupořadatelské země doma hnalo frenetické publikum. Po třech duelech byl na nule, zápasem proti Česku se však vystřelil jak raketoplán. Skupinu končili chrabří Lotyši v totální euforii, v play off odklidili Švédy a jejich hrdí fanoušci následně vykoupili všechny jízdenky do Finska vzduchem, po souši i moři a vyrazili na medailový víkend do Tampere, kde turnaj vrcholil.

Daleko větší poprask – mimo pobaltskou republiku – způsobili Němci, kteří rovněž neměli co ztratit a jejichž cesta turnajem pouť Lotyšů hodně kopírovala. Nakonec doskočili ještě výš a dál… Už před pěti lety přitom vybojovali stříbro na olympiádě bez účasti hráčů NHL.