Fasel a spol. dostali za trapnou frašku facku: podívejte se do garáže, čím jezdíte

Nejsmutnější na celém příběhu kolem MS v Bělorusku je, že IIHF doženou k odebrání pořadatelství sponzoři . Mezinárodní hokejová federace se celou dobu trapně schovávala za věty, jak sport a politiku nelze slučovat dohromady a že šampionát u Alexandra Lukašenka bude parádní akce. Ano, jistě by byl. Stejně jako se to povedlo už jednou.

Jenže problém je, že Lukašenko hokejový svátek používá jako demonstraci své moci. Vidíte? Taky je tady McDonald. Viděli jste někoho svázaného na ulici? Neviděli. Tak jakápak diktatura? Je tady přeci krásně. A tohle chtěl světu ukázat znovu. Vytáhnout se, že Bělorusko uspořádá velkou hokejovou akci.

Plus by tím samozřejmě zavřel ústa opozici, že ostatní země proti němu nic nemají. Takže si protestujte, skákejte na ulicích, jak dlouho chcete. Jsou jen dvě možnosti: buď vás to přestane bavit, nebo vás seřežeme.

Beru jako extrémní přešlap, že se od léta IIHF v čele s Faselem schovávala za to, že v Bělorusku jde pouze o hokej. Vlastně díky Bohu za odporné video, kdy se na sebe v týdnu zubili René Fasel a běloruský prezident, drželi se za ruce, vyměňovali si zdvořilosti a úsměvy.

Nejspíš právě z toho bylo zhnuseno ředitelství společnosti Škoda Auto a hned zareagovalo. Usmívejte se na Lukašenka dál, ale podívejte se do své garáže, čím jezdíte. V Bělorusku tam nebudete mít nic.

Je dobře, že finský zástupce v IIHF Kalervo Kummola měl odvahu a řezal do spojenectví s Běloruskem už dlouho. Pochvalu si tady zaslouží i český prezident svazu Tomáš Král, kdy poměrně ostře už v říjnu napadl oficiální proudy IIHF, jak všechno bude v Bělorusku rozkvetlé, voňavé a fajn a že nemá smysl se dívat nikam jinam mimo hokejovou halu.

Jenže pak nastoupil před veřejnost hyperkorektní svazový sekretář Martin Urban, zablábolil něco o tom, jak by měl hokej pomáhat budovat demokracii v Bělorusku a všechno zase zchladil. Bál se, co by na to asi řekla IIHF, kdyby náhodou jako zaměstnanec svazu na tiskové konferenci řekl něco negativního. Ale pravdivého.

Samozřejmě, že za vším vidí hokejová federace hlavně peníze. Poslední MS ve Švýcarsku zrušil COVID-19 a proto ho i zaplatily pojišťovny, takže ztráty se nekonaly.

V případě, že ale IIHF odhlásí MS z Běloruska sama, klesá jistota, že turnaj dovede uspořádat. A miliony z televizních práv a od partnerů odplují. Teď partneři ale ukázali, že odplují i tak, pokud se MS odehraje v zemi, kde za názor končíte ve vězení, v bezvědomí, nebo mrtví.

Mimochodem, šéf běloruského hokej je podezřelý, že se účastnil násilného útoku na aktivistu Romana Bondarenka, který později zraněním hlavy podlehl. S tímhle nechcete mít nic společného. Normálním lidem se musí zvedat žaludek z toho, že Fasel a spol. se chtěli s Běloruskem dál paktovat. Pro pár dolarů. Nebo rublů?