Tlak roste! MS v Bělorusku odmítli i sponzoři, IIHF bude muset otočit

Mezinárodní hokejová federace dlouho jela linku, že hokej žije úplně mimo politiku. Měsíce jste od vedení IIHF viděli opatrné našlapování kolem Běloruska jako spolupořadatele mistrovství světa. Od léta má země vážné problémy, prezident Alexander Lukašenko, velký hokejový fanda, který sport používá jako součást své propagandy, znovu vyhrál volby. Problém? Výsledky měl zfalšovat. Neuznala je ani Evropská unie. V zemi začaly protesty a jeho režim je začal násilně potlačovat. Brutalita se navíc stupňuje.

Bělorusko má společně s Lotyšskem pořádat MS na jaře 2021. Ale na IIHF začal stoupat tlak. Největší ránu dostala federace od generálního partnera. Škoda Auto vydala prohlášení, že v diktátorském režimu leda bez ní. Stejného názoru je i další silný partner společnost Nivea.

Už dřív se Lotyšsko vyjádřilo, že nechce mít nic společného s Lukašenkem a šampionát s ním pořádat nebude. Proti akci se ohradilo i Finsko. Velké problémy s tím mají Švédi, když třeba obránce Erik Gustafsson prohlásil, že pokud by dostal nominaci, nepřijme ji. Odmítavě se k MS stavěl i trenér Johan Garpenlöv.

Z pohledu IIHF tohle byli ale dlouho jen potížisté. „Neměli bychom si dovolit být pod tlakem politiky a nechceme být rukojmími politických her,“ hlásil ještě v polovině prosince šéf hokejové federace René Fasel. „Našim cílem je dostat MS do Běloruska,“ tvrdil poměrně nedávno.

Tenhle týden pak obletěly svět záběry, jak se Fasel s Lukašenkem setkali. Usmívali se na sebe, drželi se za ruce. Prostě jste viděli, že se potkali dva přátelé. Nebo aspoň tak všechno vypadalo. Předseda IIHF se pak dostal pod ostrou palbu. „Tohle se úplně nepovedlo, to musím přiznat. Samotnému je mi to trapné,“ pronesl Fasel pro švýcarskou televizi SRF. „Mrzí mě, že to někdo interpretuje tak, že schvaluju, co se v Bělorusku děje. Represe proti různým lidem jsou samozřejmě neakceptovatelné,“ dodal.

Hokejová federace ale pro jistotu na sociálních sítích vypnula pod vysvětlujícím rozhovorem se svým šéfem diskuze. Bylo jasné, že boss spíš zachraňuje hodně nepovedený kousek. „Chtěl jsem toho zkrátka využít, abychom mohli udělat něco pozitivního. Že by naše mistrovství světa mohlo v určitém smyslu představovat jakési usmíření mezi opozicí a vládou v Bělorusku,“ líčil Fasel úsměvy. Ale právě tohle nejspíš nakoplo silné partnery.

Úsměv Faselovi určitě ztuhl, protože se hokejová federace dostává pod tlak od svých sponzorů. Škoda Auto vypustila do světa text, že jí je ctí být 28 let partnerem velkého hokejového svátku. Ale jestli se opravdu bude hrát u Lukašenka, tak bez nadnárodní společnosti: „Odstoupíme z pozice sponzora MS v ledním hokeji IIHF 2021, pokud bude Bělorusko potvrzeno jako jeho spolupořadatel. Automobilka v tom není sama. Stejného názoru je i Nivea a čeká se, že přibudou i další firmy.

Je to jasný vzkaz pro hokejovou federaci: změňte myšlení a rétoriku. Jinak si partnery na velkou akci sežeňte jinde. Oficiální výstupy totiž dlouho bagatelizovaly, že se v Bělorusku zatýkají, bijí a vraždí nevinní lidé. Vrcholem bylo prohlášení tajemníka IIHF Horsta Lichtnera. „Nemůžeme porušit smlouvu. Nemůžeme nyní přijít a jen tak říct: Promiňte, mýlili jsme se, nyní přesuneme mistrovství světa na jiné místo. Samozřejmě nepůjdeme do země, kde vládne chaos a revoluce. Ale jsem přesvědčen, že pokud se země vrátí k normálnímu životnímu stylu, bude to fantastický světový šampionát.“

Vrátit se k normálnímu stylu života v překladu může znamenat totiž třeba i fakt, že Lukašenkův režim umlčí křičící dav. Jakkoliv. Pak je to návrat. Třeba i generální sekretář českého svazu Martin Urban opatrně vykládal, že mistrovství světa v Bělorusku je šance podporovat demokracii. Prý něco jako šampionát v Praze 1985.

Jenže Faselovi ale třeba psali dopis obyvatelé centrální čtvrti Minsku, ať mezinárodní federace sebere Bělorusku pořadatelství šampionátu. „Mezi námi jsou sportovci, lékaři, učitelé, programátoři, vědci a další profese. Jsme pokojní občané a je nás mnoho, je nás mnoho. V naší oblasti stojí Minsk Arena, naše domy se nacházejí v těsné blízkosti místa, kde plánujete pořádat MS v ledním hokeji. Každý večer od zvolení prezidenta Běloruské republiky jsou v této oblasti, stejně jako v jiných minských okresech, civilisté zadržováni speciálními jednotkami, které mají masky a zbraně,“ stojí mimo jiné v dopise.

A vše pokračuje: „Aby Lukašenko získal MS, bude nás dál jeho režim znásilňovat, mučit a zabíjet. Prosíme, nesponzorujte je. Bude záležet na vás, zda hokej vy sám podporujete násilí a genocidu.“

Odpověď přišla ale dřív od partnerů. Mezinárodní hokejová federace nejspíš rozhodne stejně. Podle zákulisních informací šampionát uspořádá samotné Lotyšsko, nebo ještě ve spolupráci se Slovenskem. V Rusku, o kterém se taky hodně mluvilo, se mistrovství konat nemůže kvůli trestu pro zemi za doping v Soči.