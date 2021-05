Pešán poprvé pod tlakem. Může dobýt hrad, arogancí dráždí i baví

Tak kdy? Už? Poslední medaile z velké hokejové akce je tak stará, že bronz se z ní pomalu odlamuje. Rok 2012... Každý český trenér tohle téma musí před turnajem řešit. Každý dostane otázku na ambice, když to bývalé hokejové velmoci tak trvá. Zároveň věřím tomu, jak to každého kouče musí štvát. V každém případě Filip Pešán je opravdu reálně nejblíže tomu, aby smazal Aloise Hadamczika z kolonky „Já byl ten poslední, kdo... “

Pokud se zaměříme na nedávné šampionáty, v Bratislavě měl Miloš Říha ještě nadupanější tým. Kdo měl zdravé ruce a nohy, spěchal z NHL v roce 2019 na Slovensko. Na jména měl možná i o něco lepší sestavy Josef Jandač v letech 2017 a 2018. Na poslední chvíli mu pak z NHL dorazili třeba Vladimír Sobotka a pak David Pastrňák s Davidem Krejčím. Jenže ani jeden z Pešánových předchůdců proti sobě neměl konkurenci ve výrazně oslabeném stavu.

Přivezlo Česko na mistrovství světa kufr s kvalitním střelivem? Kanada, Rusko, USA, Švédsko i Finsko takových zavazadel měly klidně osm. Úspěch se dostavit mohl, při jisté shodě okolností a klasickém přání, že brankář prožije Haškovo Nagano a někdo ten gól dá.

Ne, Kanada, Švédsko a spol. se ani v Lotyšsku neporazí samy. Jen turnaj s výrazně omezeným vlivem NHL spíš připomíná poslední olympiádu v Jižní Koreji než nabité akce, kam se vozí největší jména. Jít pro medaili je najednou meta pro širší skupinu. Na velký úspěch teď může myslet klidně zase Švýcarsko, překvapit může Německo. A ano, samozřejmě i Česko, které už má za sebou premiéru s Ruskem.

Když Jandač narážky, o nichž byla řeč, slyšel, nebyl rád. Štvaly ho, odsekával. Ale v tuhle chvíli prostě i dost záleží na trenérovi, jeho klidu, taktice, nadhledu a plánu. V tuhle chvíli záleží na Pešánovi. Vždycky působil dojmem, že podobné situace má rád, staví se do nich, vyhledává je. Teď je pilotem českého hokejového Air Force One. Přišla ideální chvíle, aby i on ze sebe vytáhl to nejlepší.

Jistě, na téhle první scéně je každý váhavý i chybný trenérský krok rozebírán desetkrát víc než obyčejně. To samé ale platí i o výjimečných tazích, které vedou k výhrám. Trenéra čeká tlak, největší, jaký dosud zažil. Dáno je to tím, na přelomu jara a léta Česko klasicky kupuje grilovací klobásy, přemýšlí, jestli je kabel od televize dostatečně dlouhý, aby šlo přístroj sledovat na zahradě. Jasně, taky vykupuje v supermarketech vlajky a přemýšlí, jak je instalovat na auto, ať nespadnou hned při prvním drncnutí na silnici. Mistrovství světa je turnaj, který řeší i ti, kdo obyčejně výsledky extraligy maximálně jen proletí levým okem a zeptají se vás, za který klub v NHL vlastně ještě hraje Jaromír Jágr.

Ano, je to velký tlak, který pak logicky nejvíc doléhá na trenéra. Dobře svůj tým vybral? Složil lajny k sobě? Přišel s taktikou, jak uspět?

Česká hokejová nálada má však ještě jeden benefit,