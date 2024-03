Třinec dává snaživému Motoru zatím kruté lekce: dobrý den, tady dokonalost

Nechápejte to špatně vůči partě z jihu. Vůle nechybí. Strach ji taky netrápí, ani ve snu nemůžete tvrdit, že by si z hrůzy zašpinila vlastní kalhoty. Není paralyzovaná z mistrovské aury. Jen na vlastní kůži poznává, proč Třinec drtí už roky extraligu.

Hrajete dobře, do kabiny odcházíte splavení jak koně a stejně smutní. To je realita. Ve druhém utkání působily České Budějovice o něco odvážněji dopředu, ale ani tenhle posun nestačil. Třinec pracuje celou dobu. Z jeho výkonu nelezou individuality, že byste si řekli, jak se všechno točí kolem bombarďáka Martina Růžičky.

Jednou si riskne počkat za bukem Libor Hudáček. Pak se zase zasune do poctivého šiku, který pumpuje mezi vlastní brankou a pukem. Prakticky u každého hráče Třince byste našli nějakou drobnou věc, kterou se podílel na dvou výhrách doma. Zablokujete hráče v nájezdu před branku jako Marinčin, vypíchnete puk jako Daňo, splácnete puk ze vzduchu jako Nestrašil, uhrajete souboj na mantinelu jako Voženílek. Maličkosti, ze kterých Třinec těží, ze kterých vyhrává zápasy, série a ve výsledku i tituly.

Jednou třinecká vítězná pouť extraligou skončí, nemůže trvat věčně. Nebude to žádná ostuda týmu z ocelového města, buď prostě jen najde svého přemožitele, nebo se vyždíme do maxima potenciál současné sestavy. Aby byl někdo lepší, musí předvést minimálně stejnou koncentraci na malé věci a přidat vysokou individuální kvalitu v zakončení.

Aby tohle dokázaly Budějovice? Byl by to šok. Na čtyři výhry mají už jen maximálně pět pokusů, během nichž si mohou dovolit padnout jen jednou. Všechno samozřejmě jde, tím spíš, když mají základ v podobně jistého Dominika Hrachoviny v brance.

Jen naučit se vyhrávat je určitý proces. Teď má Motor proti sobě profesora v téhle disciplíně, kdyby ho dokázal zakousnout a nakonec vyškolit, byl by to zázrak. Jeho motivací musí být mu nyní sérii co nejvíc zkomplikovat. Urvat jeden zápas, dál se nedívat. Najít způsob, jak dostat favorita z pohody, což se krásně říká, ale dost blbě dělá. Sparta, Pardubice i Hradec by na to za rok starou zkušenost daly razítko.

Z téhle série by měl Motor hlavně nasávat, ať jsou hráči typu Přikryla, Koláčka, Kondelíka, Beránka nebo Kachyni zase o kus dál. Ano, třeba to vyjde už letos. Sport je docela dobré hřiště pro zázraky. A když ne? Příště by mohlo.