Pod vrcholem. A teď kudy? Pardubice složily tým hvězd, ale čas neobejdou

Tři hodiny před startem sedmého finále lidi rozbalovali deky v Pardubicích na náměstí. Nedostali se do haly, nezbyl na ně lístek. Takže si chtěli zabrat aspoň dobré místo u velkoplošné obrazovky. Detaily, ale je na nich vidět hokejová horečka, která ve městě hoří. Nejdražší tým v dějinách české extraligy svoje fans bavil. Ostatní dráždil. Tak to chodí všude na světě. Kdo pořádá velké nákupy, dráždí. Pardubice utrácely hodně a prohrály sedmý zápas. Mají za sebou dobrou sezonu. Ale... Sezonu si patrně vyhodnotí jako dobrou. Vyhrát základní část a jít ve finále do prodloužení sedmého zápasu je slušný počin. Zásadní jen je, co klub přes léto udělá, aby splnil vysoké ambice, že vyhraje titul. A že se z něj stane vládce.