Zadinova volba: Znovu se rvát. Proč je dobře, že padly Pardubice?

BLOG PAVLA RYŠAVÉHO | Druhé léto po sobě udělal Filip Zadina ne úplně očekávaný krok. Znovu si vybral cestu, která by ho hokejově měla posunout, i když vedle mohl mít pohodlnější volbu. V minulé sezoně si nechal zrušit kontrakt v Detroitu, aby za mnohem menší peníze bojoval na nejisté štaci v San Jose o budoucnost. Nevyšlo to, jasnou pozici v NHL si nezískal. Další volba spočívá v tom, že udělal krok do Evropy. Nekývl ale Pardubicím, nýbrž Davosu.

Pro Pardubice by nejspíš nebyl problém vytáhnout pár milionů navíc a plácnout si s Filipem Zadinou. Další eso na blýskavý seznam, hráč by se vrátil domů, navíc by ho vedl táta, který mu rozumí a ví, co útočník potřebuje. Zní to jako dobrý plán, co?

Nakonec je ale dobře pro obě strany, že se tenhle sňatek nekonal.

Pardubice mají ofenzivní formace našlapané tak, že co se týká šikovnosti na křídlech, je plno. Jiří Smejkal, Martin Kaut, Roman Červenka, Lukáš Radil, Robert Kousal znamenají těžký extraligový nadstandard. Ondřej Rohlík se odešel rozvíjet do Plzně, protože v Pardubicích by nebyl prostor. Všichni zmínění mají v popisu práce tvorbu významných ofenzivních hodnot. Filip Zadina by v tuhle chvíli byl jen diamant, který byste chtěli na sílu navléci na řetízek s dalšími poklady jen proto, aby tam byl.