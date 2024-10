Riziko, které se nakonec nevyplatilo. Situace v Dynamu zaváněla potížemi

Pořád si myslím, že tahle situace ale nemusela vůbec nastat. Pardubice jsou klub s rozpočtem 350 milionů, kupují nejlepší hráče, tým dostane nové maséry, vlastního kuchaře. A s trenérským štábem se rozjel experiment.

Marek Zadina možná může být dobrým trenérem, možná ne. S Pardubicemi došel minulou sezonu do sedmého finále. Čistě bez emocí, stačil jeden gól a navždycky měl v životopisu napsané, že vyhrál extraligu a byl to on, kdo ukončil sérii Ocelářů.

Gól dal ale Třinec, takže se klub zatáhl do smutku. A právě tahle sezona měla ukázat, co Zadina dovede, jak dobrý opravdu je.

Proč je ale řeč o experimentu? Od začátku se jevilo jako velký risk, že nemá vedle sebe nikoho, kdo by mu pomohl v situacích, které sám ještě jako hlavní trenér nezažil.