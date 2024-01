Projekt Uhrinčať? Sparta riskuje míň než s Gomezem, ukazuje posun

Když Sparta oznámila příchod Jakuba Uhrinčaťa, fanouškům se nezvedl tep. Pochopitelně. Slovenský obránce se začlení do druholigového béčka a vedle nedávných posil Markuse Solbakkena a Indrita Tuciho zcela zapadne. Ale přesto jde o transfer, který dává smysl. Sedí totiž do strategie letenského týmu. A pokud nevyjde (což je pravděpodobné), ani jedna strana moc neztratí.

Ne, Jakub Uhrinčať není náhrada za Martina Vitíka nebo Ladislava Krejčího, které si oťukávají zahraniční zájemci. Momentálně v žádném případě. 22letý zadák je sázka do budoucna. Možná spíš snaha o zázrak.

I když se sparťanský nováček v posledních dvou sezonách uchytil v nejvyšší slovenské soutěži, není pochyb o tom, že na Letnou nedorazil hotový hráč. Má hrany, které pod trenérem Lubošem Loučkou musí na jaře obrousit. Je třeba si navyknout na tlak i intenzitu, kterou ve Spartě nastavil Brian Priske.

Jak řekl Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty, slovenský fotbalista má potenciál. Ale klíčová je jiná věc. Uhrinčať splňuje požadavky, které český mistr od hráčů v posledních měsících vyžaduje.

Pokračuje se v koncepci…

Priskeho tým hraje už přes rok na tři obránce, s čímž stále 22letý zadák nemá sebemenší problém. Naopak. V systému 3-4-3 vyletěl v kariéře nahoru. Pozice pravého stopera mu vyloženě sedí.

Pro Spartu je zajímavý v mnoha ohledech – díky zkušenostem z pozice číslo šest má dobrou rozehrávku, čtení hry i slušnou úspěšnost v osobních soubojích. Jen tohle všechno potřebuje postrčit ještě na vyšší level. Což si uvědomuje.

Je totiž nepředstavitelné, aby hráč z Banské Bystrice nakráčel do kádru českého mistra, roztáhl ramena a sebevědomě si dělal nároky na místo v základní sestavě áčka.

To mu (snad) na Letné ani nikdo neslíbil…

„Přicházím s pokorou,“ řekl Uhrinčať v prvním rozhovoru pro klubový web. Nejde o přetvářku. Zdroje ze Slovenska se shodují, že v hlavě to má srovnané, je inteligentní, rozumný a zapadne do kabiny. I na to Priske ve Spartě apeluje.

Proto v součtu se dá říct: Uhrinčať potvrzuje, že Sparta se za poslední roky výrazně posunula. V koncepci i skautingu. Našla totiž hráče, kterého přehlíželi i na Slovensku. Jen nesmí zapomínat na Patrika Vydru, Adama Ševinského a další mladíky z juniorky.

Pokud tah se slovenským bekem vyjde, půjde o majstrštyk. A pokud ne? Sparta nic neztratí, získala ho na půlroční hostování s opcí na trvalý přestup. Proto riskuje o dost míň než v případě Jamese Gomeze (22), za něhož zaplatila 1,1 milionu eur (asi 27 milionů korun).

A je možné, že Uhrinčať s Gomezem, který na podzim výrazně chyboval, budou na jaře spolu nastupovat v béčku.

Kdo se nakonec ukáže jako lepší volba?