Sparta zpackala oba testy, přiznala velký problém. Je potřeba zakročit

KOMENTÁŘ PAVLA ŠŤASTNÉHO | Dostala se na šikmou plochu, ze které se klouže dolů. A nemůže se zastavit. Vždyť ztráta devíti bodů na Slavii je hrozivá. Ovšem na to momentálně zapomeňte. Sparta si po nedělní porážce 0:1 v Plzni musí vyřešit jiné problémy, mnohem závažnější. Nebo se propadne do ještě horšího postavení.

Před měsícem přišel varovný výbuch, letenský tým prohrál 2:3 s Olomoucí, která ztrestala laciná zaváhání v defenzivě. Sparťané přesto zůstali sebevědomí. Třeba stoper Martin Vitík tvrdil: „Atmosféra v kabině je pořád stejná, nic se nemění. Porážka nikdy není příjemná, ale odehráli jsme šestnáct zápasů a máme z nich třináct výher. To myslím, hovoří za vše.“

A teď to pojďme lehce upravit. Aktuální věta po třetí porážce v ligovém ročníku zní: „Odehráli jsme šest zápasů a máme z nich jednu výhru. To myslím, hovoří za vše.“

Suverenita je pryč. Český mistr se snadno dostal do výsledkové a herní krize, zkrátka ztratil svou tvář. V této sezoně poztrácel už dvanáct bodů z šestnácti utkání a nestačil na ani jednoho ze dvou hlavních konkurentů v boji o titul. Zatímco Slavii se herně vyrovnal aspoň ve druhé půli a hrozil z rychlých protiútoků, na střetu s Plzní lze jen těžko najít pozitiva. Hosté zapsali jedinou střelu na branku, a to se ještě můžeme hádat, jestli by Victor Olatunji nebýt zásahu gólmana Martina Jedličky trefil zařízení.

To je málo, nemyslíte? Důvodů, proč tomu tak bylo, je několik. Trenéru Friisovi nevyšel tah s Lukášem Sadílkem, ve středu hřiště chyběla nabídka a zisk druhých balonů. Navíc se Sparta v poslední době nemůže spolehnout na nadstandardní výkony jednotlivců. Veljko Birmančevič se zadrhnul a Lukáš Haraslín kvůli zranění ze zápasu se City vypadl na pár dalších týdnů.

Ale možná hlavní příčinu vyslovil křídelník Kryštof Daněk v rozhovoru pro klubový web: „Je na každém z nás, abychom se vrátili k přístupu, který nás v minulosti zdobil. Polevili jsme.“

A tady je nutné se ptát: Cože? Kdo tohle dopustil?

Vzpomeňte si na začátek dubna, půl roku zpátky.