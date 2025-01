Sparta (konečně) upravila plán, Pavelka pomůže béčku. Místo zabírají jiní

Druholigové rezervy slouží v Česku především jako prostor pro herní vytížení mladíků a brána do dospělého fotbalu. To je jednoznačně správné nastavení. Ale situaci jim současně mohou usnadnit zkušení hráči. Jeden, nejvýš dva v kádru. Třeba jako Milan Škoda ve Slavii. Osmatřicetiletý útočník trénuje s týmem, připravuje se na soutěžní zápasy. A když je třeba, vyrazí do akce.

Nikdo od něj pochopitelně nečeká, že posbírá minuty ze sta procent a nastřílí desítky gólů za sezonu. Přesto jeho hodnota je pro současného trenéra Jana Jelínka vysoká. Obrovské plusy se skrývají v osobnosti, zkušenostech, profesionálním přístupu…

Podobný princip fungoval v minulých letech také ve Spartě. Roli mentora zastával v letenském mužstvu nabitém teenagery Lukáš Vácha. Bývalý reprezentační záložník postupně vypadl z pozice fotbalisty a rovnou zaplul na střídačku po bok hlavních trenérů. V létě 2023 dal sbohem hráčské kariéře a od té doby nastupovali za béčko výhradně kluci narození po roce 2000.

Mladá Sparta proti supertalentům ze City: kolotoč a zkušenosti. Musí potlačit ego, říká kouč Video se připravuje ...

Sem tam se na soupisce objevila jména z prvního týmu, do zápasového rytmu se dostávali třeba Michal Ševčík nebo Jakub Pešek. Přesto letenské vedení se vzdálilo od myšlenky, že by v mladistvém kádru působil zkušený chlapík.

„Tohle je složitá otázka,“ prohodil trenér Luboš Loučka v listopadovém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. „Možná by nám pomohl na hřišti i mimo něj, ale na druhou stranu bych přišel o jeden post pro mladého hráče, kterého můžeme rozvíjet. Teď jdeme touhle cestou, ale možná v budoucnu dojde k debatě. Uvidíme,“ pokračoval.

Změna přišla velmi brzy, a to hned v nejbližší zimní přestávce. Tomáš Rosický, sportovní ředitel klubu, přeřadil z A týmu Davida Pavelku. Střední záložník (zvládne zahrát i na stoperovi) se na podzim hned několikrát objevil po boku Larse Friise a na střídačce s ním rozebíral, jak se utkání vyvíjí. Myšlenky směřoval do rukou, které naznačovaly správné postavení hráčů na trávníku. Bylo cítit, že jako hráč je pro dánského trenéra nadbytečný.

Příprava na budoucnost

Pavelka už v létě přiznal, že se bavil s Rosickým o budoucnosti v klubu. Ve hře byl odchod, protože by rád zakončil hráčskou kariéru na trávníku, lákalo ho, aby se postavil do pozice klíčového hráče. Ale upřednostnil rodinu, s níž zakotvil v Praze. Nechtěl už trávit hodiny dojížděním na trénink.

I když se dřív zdráhal věnovat po hráčské kariéře fotbalu v jiné pozici, momentálně k tomu směřuje. Na jaře bude na hřišti jako strom s rozvětvenými kořeny, o který se opřou talenti Jakub Tošnar, Roman Horák, Daniel Rus nebo Roman Mokrovics. Mladíkům pomůže, rozdá rady, ukáže jim směr. Stane se prodlouženou rukou trenéra Loučky a navíc se připraví na budoucí cestu. Přitom má ještě nadstandardní kvalitu na druhou ligu.

Vše tak vypadá kladně. Ale je tady jeden zápor, o kterém mluvil trenér sparťanského béčka. Kvůli příchodu 33letého hráče se Tošnar s Horákem pravděpodobně poperou o jediné místo ve středu zálohy, počet minut jim nejspíš ubude. Ale Pavelka jim víc pomůže, než ublíží. Což se z mého pohledu nedá říct o Tomáši Schánělcovi nebo Danielu Kaštánkovi, kteří se vrátili z hostování. Případně o Jakubu Uhrinčaťovi (před rokem přišel ze Slovenska).

Ani jeden z nich nemá o moc víc zkušeností než jejich spoluhráči a v době, kdy se dávno přehoupli přes hranici dvaceti let, se jim cesta do sparťanského áčka zavírá. První kroky do nejvyšší české soutěže jim úplně nevyšly, nebo Uhrinčať se do ní ještě nepropracoval.

Proto tvrdím, že Pavelka má v béčku své místo. Sparta našla ideální řešení pro obě strany, jen k němu mělo dojít o půl roku dřív.