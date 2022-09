Třesk v Plzni? Čekal jsem, že se Straka přidá. A Mueller třicítku překročí

KOMENTÁŘ PETRA KLÍMY | Nevěřil bych, že někdo překoná Kýhosův rekord. Čtyři kola a konec. Plzeň zahájila ostrou sezonu špatně, ale už v přípravě to nebylo dobré. Na to, jak tým vypadá na papíře. Dalo se trochu čekat, že Martin Straka zasáhne. Viděl, že si mužstvo nesedlo s trenéry. Přišlo to po dvou kolech a otázkou je, jestli to neměli udělat už v létě. Jenže někdy se manažeři a vlastníci dostanou do stavu určitého uspokojení. Někde vzadu třeba mají, co když to nepůjde. Ale hned nehledají dalšího trenéra, zkusí to, co když se to třeba ještě změní k lepšímu.