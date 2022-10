V Litvínově by měli sáhnout do kádru. Simon se zatím jen převléká v kabině

KOMENTÁŘ PETRA KLÍMY | Po porážce v Plzni zůstal Litvínov přikovaný na posledním místě. Měl 43 střel, ale taky záleží, jakých. Pokud měli dvacet pět dobrých, kvalitních střel, dá se to brát. Jestli to tam neházeli tahákem od modré. Nebo trenér řekne, tlačte se do brány, střílejte ze všeho. Pak to tam někdo alibisticky hrne z míst, odkud může dát gól jednou za kariéru. Plzeň navíc postrádala zraněného Jana Piskáčka, který má v extralize nejvíc bloků. Mohlo jim to tam tedy i líp procházet.

Před sezonou měl Litvínov velké ambice. Ve sportu se stává, že to nevyjde. Záleží na vedení, ale myslím, že by měli sáhnout do mužstva. V NHL se to řeší například výměnou dvou hráčů, na něž spoléhali, a nesedlo jim to. Ne, že vyhodí někoho ze čtvrté lajny. Litvínov čekají tři těžké zápasy. Pardubice, Olomouc, Vítkovice. Možná se vyčká, až přijde volnější týden. Ale něco se musí stát.

Ostatní můžou mezitím odskočit, ale ta díra taky může zůstat stejná. Nemyslím, že Kladno začne zase hrát jako na začátku. Týmy byly nadržené, přijde únava, zranění, která fanoušci kolikrát ani nevidí, taky nemoci, začíná sychravé počasí. Záleží, kdo se s tím jak vyrovná. Někteří litvínovští lídři jsou z formy, nebo jim to nejde z jiných důvodů. Není to jako ve Spartě, že celý tým táhne deset zápasů jednu hvězdu, která se zatím jen převléká v kabině. Asi víte, že narážím na Simona. Mužstvo však má takovou sílu, že ve středu tabulky zůstane i bez něj. Podrží ho. A v play off už jsou tyhle týmy o něčem jiném.

Říkat, že si každý musí sáhnout do svědomí, je jen fráze. Nejde o to ukazovat na jednotlivé hráče. Viděl jsem většinu zápasů Litvínova. Myslím, že celý tým