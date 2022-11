Spartě se nedaří, ale nevyvolával bych paniku. Lídr nemusí řvát v kabině

KOMENTÁŘ PETRA KLÍMY | Spartě se nedaří, nedává góly, není to pořád ono. Ale je v polovině tabulky, rozdíly minimální. Nevyvolával bych žádnou paniku, jako měnit trenéry a podobně. Je to pořád zbytečné. Trenéry do Sparty z nějakého důvodu vzali, a pokud by situace hořela ještě koncem listopadu, pak ať do toho sáhnou. Jenže zatím nic nehoří.