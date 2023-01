Pád Komety mi přijde až komický. Abyste se posunuli, musíte někdy couvnout

KOMENTÁŘ PETRA KLÍMY | Kometa začala sezonu skvěle, ale sport je specifický, že si věci dopředu nenaplánujete. Můžou přijít výpadky a v Brně do problémů spadli. Nakonec mi to přijde až komický. Víte, co je pro mě divný? Majitel si vzal do klubu trenéra, kterému se dařilo v Karlových Varech, dřív už v Brně působil. Věřil jsem, že s Martinem Pešoutem Kometa fungovat bude. Jenže taky si dobře pamatuju, že Libor Zábranský v létě řekl, jak se stejně vrátí na střídačku.

Tohle vyjádření beru jako podražení nohy trenéra. Když něco nepůjde, tak zase přijdu? Trenér se musí pořád otáčet, co si myslí majitel. Nemůže dělat svoji práci naplno. Vlastnil jsem Kadaň, což byl klub v první lize, ale princip je stejný všude. Trenéra jsem si vybral proto, že chci, aby si dělal věci podle sebe. Jo, po zápase, po tréninku si sednete, něco si řeknete. Ale že bych jako majitel dělal obrovské změny ve hře? To nejde.

Ve Varech klub vlastnil Karel Holoubek a Martinu Pešoutovi dal prostor. Věřil jeho práci. Majitel na střídačce vůbec nemá co dělat. Řeší úplně jiné věci, smlouvy s hráči, věci kolem sponzorů. Podle mě vůbec nedělá dobrotu, aby se majitel moc aktivně zapojoval do dění na ledě.

Třeba v NHL to chodí tak, že když už majitel přijde do šatny, vůbec neřeší, jestli někdo hraje dobře, nebo ne. On hráče bere spíš jako rodinu, pozdraví se s nimi, ale za jejich práci se mu zodpovídají manažeři a lidi z vedení. Takhle to chodilo v Edmontonu, Detroitu i v Tampě, i když tam majitel snad ani neexistoval, nikdy jsme ho neviděli. Ale Pocklington u Oilers nebo Mr. Ilitch v Red Wings? Nevykládali nám, jestli nám to jde, nebo ne. Měli od toho své lidi.

Jestli máme mít profesionalismus jako v NHL a má to být náš vzor? Taky bychom mohli zkusit dodržovat, co funguje tam.

Vůbec nezpochybňuju, co Libor Zábranský pro Kometu udělal. Chápu, že mu na klubu záleží. Kometa je jeho další dítě. Jen někdy musíte udělat krok zpátky, možná i dva, abyste se posunuli nahoru.

Vrátil zpátky do Brna nejlepší hokej, nadchnul celý region, vyhrávali tituly. Na jednu věc ale nemůžete nikdy zapomínat. Na špice nikdy nezůstanete dlouho, protože všichni ostatní pracují, aby vás vystrčili. Z vrcholu vede cesta jen dolů.

Libor má ke Kometě ještě nároďák, stará se o stavbu haly. Respektuju, co dokázal s klubem, ale taky si říkáte, aby si neukousl moc velký krajíc. Pak ho taky nemusíte sníst. I když všechno myslíte v nejlepší víře a máte nejlepší úmysly, klub v takové situaci může začít strádat.

Divím se, že Patrik Martinec skončil ve Spartě a brzy byl v Kometě. Modrák do Brna odešel z Budějovic ještě rychleji. Zaráží mě, že oba strčí hlavu někam, kde jim ji mohou zase useknout. Vyloučit takovou věc nemůžete, když vidíte, kde klub je.

Navíc je potřeba zmínit ještě jednu věc. Nechci omlouvat, že někdo hraje špatně. Ale vezměte si, že nejdřív klub vedl Pešout, pak Zábranský, potom přišel Martinec, teď dorazil Modrý. Najednou hráč poslouchá čtvrtého trenéra. Každý z nich má ale trochu jiný pohled na hokej, preferuje jiné hokejisty. Vám se daří, máte třeba patnáct bodů, trenér je fuč a přichází jiný. Pro hráče je hrozně těžký, když se vám mění neustále vedení, hrát pořád dobře.

