Proč Kometa tápe: šéfe, zachraň nás i (ne)hloubka sestavy. Je Modrý dobrý?

Video se připravuje ...

Máte nablýskanou jachtu, uklízečky třikrát denně drhnou příď i záď, v podpalubí se ládujete kaviárem. A pak to přijde. Vyjedete na moře a zjistíte, že je v luxusní lodi několik děr. Začne se potápět, vysíláte SOS na všechny strany. Dorazí záchrana včas? Plavidlo HC Kometa Brno je nebezpečně blízko drsné havárii. Pohled na tabulku děsí, tři body náskoku na poslední Kladno!

Poslední tříbodová výhra se datuje k 18. listopadu loňského roku. Plzeň udělala Kometě předčasné Vánoce. Od té doby jsou její výsledky zoufalé a výkony jdou s nimi ruku v ruce. Rotují trenéři s asistenty, nikdo pořádně nechápe hierarchii mezi nimi. „Když se nedaří, jde na střídačku Libor Zábranský (majitel klubu). Je to vyjádření nedůvěry, podrývá to hlavního trenéra,“ tvrdí bývalý útočník Jakub Koreis, jenž v Brně hrával celkem pět let.

Deník Sport vybral pět palčivých otázek/problémů kolem celé organizace.