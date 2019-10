Čechíno mě občas požádá o radu. Prý mi pak na oplátku zařídí místo v Chelsea | iSport.cz

Nebýt posledního zápasu, byly by úvodní dva týdny sezony jako z pohádky. Proti Anaheimu to byla tak trochu noční můra. Dostal jsem čtyři góly a šel z branky. Zápas blbec. Nedělám si z toho hlavu. Gólman se něčím takovým příliš dlouho zabývat nemůže. Stalo se, jedeme dál.

Začátek se nám každopádně povedl parádně. Vyhráli jsme úvodních pět zápasů v řadě, nejlepší start do sezony v historii klubu. Už v přípravě jsme hráli opravdu slušně, daří se nám na to navázat, a hlavně bodovat.

Tým se po poslední úspěšné sezoně moc nezměnil. Obranu vyztužil Joel Edmundsson, který nám hodně pomáhá při oslabeních. Do útoku se povedlo přivést Ryana Dzingela a hlavně Erika Haulu, ten má po devíti zápasech sedm gólů, podobný hráč nám minule chyběl.

Máme za sebou pár povedených bitev, ale zdaleka nemáme vyhráno. Sezona bude dlouhá a přijdou výkyvy a prohrané zápasy, tomu se nevyhne žádný sebelepší tým. V minulém ročníku jsme si tím prošli, byli hodně dole, a nakonec z toho bylo finále konference. Hodně nám doma v Raleigh pomáhají fanoušci. Jsou hokejem pořád pobláznění. Snažíme se pro ně stejně jako loni vymýšlet nové oslavy po vyhraných zápasech, ale pomalu nám dochází inspirace. Jestli vás něco napadá, určitě mi dejte vědět!

Já osobně jsem se svými výkony zatím docela spokojený. Dokázal jsem týmu pomoct ke čtyřem výhrám, až proti Ducks přišla první porážka. Hokejem se tu bavím. To je hlavní důvod toho, proč se mi daří. Vše si daleko víc užívám, beru to jinak než dřív. Pomáhá mi to k lepším výkonům. Naučil jsem se zbytečně nenimrat v neúspěších. Soustředit se na to, co je a můžu ovlivnit. Hodně za to vděčím Marianu Jelínkovi.

Jsem fakt rád, že jsem zůstal v Carolině. Tým máme dobře poskládaný a věřím, že máme na to hrát o nejvyšší příčky. Základem všeho je trenér Rod Brind‘Amour, který se tady stal legendou už jako hráč a teď na to úspěšně navazuje i jako trenér. Každý k němu vzhlíží, má ohromný respekt. Jsem tu moc spokojený. S přítelkyní se nám ve městě líbí. Počasí je tu celý rok příjemné. Nic nám tu nechybí.

Proti Los Angeles jsem vychytal svou devatenáctou nulu v kariéře. A nebyla vůbec snadná. V brance jsem se ten večer nenudil. Tak to mám rád, když jsem v tempu. V první třetině na mě šlo skoro dvacet střel. Velký rozdíl třeba proti zápasu v Tampě, tam na mě dvě třetiny nešlo skoro nic a to je hrozně těžký zůstat stoprocentně koncentrovaný. Nula je moc příjemná, ale další den je nový zápas a na to, co bylo včera, si stejně nikdo nevzpomene. Zatím se pravidelně točíme v brance s parťákem Jamesem Reimerem. Uvidíme, jak to bude dál. Teď to ani nemohlo být jinak, protože jsme většinou hráli back-to-back. Jsem hlavně rád, že jsem zdravý, chytám a tým získává body. S trenérem jsme se o tom bavili a věřím, že v příštích dnech, kdy máme mezi utkáními pauzy, jich odchytám víc.

Radost mám i z Nečiho. Je super, že se mu povedl vstup do sezony. Ukazuje, že na NHL určitě má. Zatím bydlí u nás. Pokud bude předvádět výkony jako doposud, tak se nemusí bát o místo v prvním týmu a mohl by si brzy hledat vlastní bydlení. Na závěr nemůžu nezmínit Čechína. Jeho přechod do hokejové branky je neuvěřitelný! Vím od začátku, že výměnu sportů chystal. Jsme v kontaktu, občas spolu probíráme nějaké věci, posílá mi svá videa a ptá se mě na názor a radu. Jsem opravdu překvapený, jak mu to jde. Jsme domluvení, že až já skončím s hokejem, tak mi to vrátí a najde mi místo v Chelsea. To ale hned tak nebude.