Modrič je ikona a teď už i Gündogan. Ten dobře ví, proč jde za Xavim

KOMENTÁŘ PHILIPPA LAHMA | Se zájmem jsem sledoval Ligu národů. Tohle mini-mistrovství Evropy bylo předzvěstí EURO 2024. Vyhráli Španělé, ale emotivním vrcholem pro mě bylo vítězství Chorvatů proti domácímu týmu v semifinále. Vyprodaný stadion, Nizozemci na De Kuipu neprohráli 23 let, ale po prodloužení slavilo v Rotterdamu dvacet tisíc Chorvatů.

V této zemi nežijí ani čtyři miliony lidí, přesto Chorvatsko v poslední době dvakrát postoupilo do semifinále mistrovství světa. Tým je tak silný a tak oblíbený u svých fanoušků, protože hráči hrají za svou zemi s nadšením.

Vynikající je Luka Modrič, který je součástí národního mužstva už dobrých sedmnáct let. Modrič, uznávaný jako brilantní záložník v Evropě i ve světě, je ikonou jako Xavi nebo Andrea Pirlo.

Teď se na tuhle úroveň dostal Ilkay Gündogan triumfem v Champions League v roli kapitána Manchesteru City. Po sedmi letech a pěti anglických titulech znamenalo vítězství v Istanbulu konec jedné éry.

Pep Guardiola se zbavil břemene, City nyní může vyhrát cokoliv a kdykoliv, stejně jako Real a Barca. A Gündogan byl jedním z šampionů, střed pole s ním, Rodrim a De Bruynem bude zmiňován se stejnou úctou jako záloha Realu s Casemirem, Kroosem a Modričem v dobách jejich největší slávy.

Hráči jako Gündogan a Modrič nemají jen jednu dovednost. Málokdy si je spojíte s momenty, které si všichni pamatují. Není to fyzička, rychlost, hra jeden na jednoho, co je dělá, ani perfektní střela nebo vynikající hlavička. Je to souhrn všeho.

Dávají svým týmům řád a strukturu. V každé situaci přepočítávají šance a nebezpečí – ty pro soupeře i ty pro vlastní tým. Získají míč, podrží ho ve svých řadách, rozpoznají okamžik k útoku. Gündogan a Modrič udržují rovnováhu mezi obranou a útokem. Jsou specialisty pro řízení rizik na hřišti. To vytváří stabilitu, bezpečnost a kontrolu.

Úspěšní trenéři vědí, že tento typ hráčů je nepostradatelný. Také vědí, že velké věci vyžadují čas. Když se Guardiola přestěhoval do Manchesteru, přivedl Gündogana z Dortmundu. Pak spolu během let něco vyvinuli. Sám nejste v týmovém sportu ničím. Hráči jako Gündogan jsou obzvlášť cenní, když je tým dobře nakombinován. To je případ Manchesteru City.

Dobrých hráčů je hodně, dobrých týmů už méně. Pro úspěch musí existovat celková struktura, která posiluje individuální kvality. Z toho hráči jako Gündogan, Xavi nebo Pirlo těží. Herní nápad, chytrá dělba práce, něco organického – všechny skvělé týmy v historii něco z toho měly.

Teď, ve dvaatřiceti, je Gündogan jedním z těch hráčů, kteří mohou být srdcem týmu. Ve spolupráci s trenérem naplno rozvinul své schopnosti. Aby i nadále fungovaly, potřebuje vhodné prostředí. Hráči tohoto kalibru si před přestupem ověřují, zda se trenér i klub těmito otázkami intenzivně zabývají.

Proto se Gündogan logicky rozhodl pro Barcelonu. Když už pryč od Guardioly, tak ke Xavimu. Ten byl jako hráč s Iniestou a Busquetsem součástí záložní řady, která definovala styl. Nyní využívá příležitosti. Gündogan, který v sobě nosí španělskou filozofii, je k mání. Co Xavimu v Barceloně chybí, to koupí. To obnáší malé riziko.

Arsenal by byl také dobré řešení, Mikel Arteta, bývalý Guardiolův učeň, rovněž pracuje dlouhodobě. Naopak v PSG, kde se taky o Gündoganovi mluvilo, chybí kontinuita a přirozený růst ve vývoji týmu.

Čeká nás tedy vzrušující nová sezona. V Champions League, nejlepší mezinárodní klubové lize, by mohla vzniknout nová konkurence pro Man City a věčný Real. Barca v posledních letech zvětšila mezeru za top kluby, s Gündoganem má šanci ji uzavřít. V Premier League, nejsilnější národní lize, se Arsenal bude snažit čelit dlouhodobým šampionům City.

Jako turnajový ředitel se obzvlášť těším na EURO 2024, soutěž mezi národy s nejvyšší hustotou kvality na světě. Luka Modrič touží konečně vyhrát titul. Byl blízko v letech 2018, 2022 a 2023, ale s Chorvatskem je to těžké. Gündogan má lepší předpoklady, podobně jako Xavi, který zvítězil hned třikrát se Španělskem. Jejich země jsou dost velké na to, aby vyhrály mistrovství světa nebo Evropy.

Všechno v klubovém fotbale se točí kolem Gündogana, protože je předurčen pro herní nápady a soudržnost. Jenže německá jedenáctka se trápí, což mě znepokojuje. Navzdory Gündoganovi není vidět žádná formace, žádný přístup. Týmu chybí kontrola, rovnováha a stabilita. Do úvodního utkání 14. června zbývá ještě trochu času, ale něco se musí stát už teď. Protože tyto prvky je třeba rozvíjet.

Bylo by hezké mít silného pořadatele. Pro atmosféru turnaje je to vždycky dobré. Chcete vidět sestavy, které fungují jako tým. Naposledy to ukázaly Angličanky během EURO 2022. Bylo cítit pouto mezi hráčkami a jejich krajany, které vytvořilo identitu. Pak fotbal funguje, pak dělá svou práci, pak dává něco společnosti.