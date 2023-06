Změny v City: na odchodu hvězda i kapitán, v kurzu jsou Chorvati

Byl první posilou Pepa Guardioly, je jedním ze symbolů éry španělského stratéga v Manchesteru, současným kapitánem. Když to klub nejvíc potřeboval, byl na něj spoleh. V posledním zápase loňského ročníku Premier League řídil mistrovský obrat proti Aston Ville, v letošním finále FA Cupu uzmul dvěma góly trofej pro modrou část Manchesteru. Přesto mu na konci měsíce vyprší smlouva, k podpisu nové (zatím) nedošlo. Velký zájem o něj má Mikel Arteta v Arsenalu, mluví se rovněž o přesunu do Barcelony.

Šikula s brilantní technikou a excelentní levačkou. Čísla stále má, přesto je velmi reálný jeho odchod, do současné herní koncepce se přestává hodit. Kam dál? Nejspíše Arábie, konkrétní zájem projevilo Al Ahli. To nabízí dvouletou smlouvu s výdělkem přes 100 milionů eur, City ho však nepustí zadarmo.

O jeho odchodu se spekuluje poslední dva roky, nyní je však zjevně na spadnutí. Nejvážnějším zájemcem však již není Barcelona, a to zejména kvůli finanční nákladnosti celé transakce. Portugalského všeuměla lanaří do PSG sportovní ředitel Luís Campos, jenž s ním má kladné zkušenosti z Monaka, kde dříve oba působili. Silvu ovšem Guardiola pustit nechce, bude tak záležet primárně na samotném hráči a štědrosti nabídky, jež by se měla pohybovat okolo 80 milionů liber.

Joško Gvardiol (21 let)

Další Chorvat na seznamu. Mladý stoper zazářil na Mundialu v Kataru, kde své zemi výrazně pomohl k zisku bronzu. Platí za nejperspektivnějšího obránce, čemuž odpovídá i cenovka. Lipsko by z něj totiž rádo udělalo nejdražšího obránce světa. Tento primát stále drží Harry Maguire (87 milionů eur), Citizens by tak nejen přivedli kvalitního stopera budoucnosti, ale zároveň by v tomto ohledu předčili United. Jen aby přestupová částka s hráčem nezamávala, takový Kepa Arizzabalaga z Chelsea by mohl vyprávět.