Jágr řádí a nejde mu nefandit. Ale není to dobrá zpráva pro český hokej | iSport.cz

Džegr po čtyřech odehraných kolech nakoupil nového gólmana a jeho přítomnost byla hned znát. Denise Godlu jsem neměl nijak extra nasledovaného, ale ten brankář nevypadá vůbec špatně, hned se chytil, takže určitě něco umí a kvality má. A jak známo, bez dobrého brankáře nemáte v kolektivním sportu šanci, obzvlášť v hokeji.

Ve Zlíně hrál v pátek slepý s hluchým a Godla pustil jediný gól. Tak má vypadat nástup do nové práce. Jarda navíc stihnul přejet z Vatikánu po D1 až do dějiště zápasu a nasměroval své boys ke třem bodům. Ze Zlína si Kladno přivezlo sebevědomí, bez něj by doma v neděli neotočili proti Olomouci z 0:3 na 4:3.

Klobouk dolů, něco na tom Kladnu je.

Nám všem, co se v hokeji pohybujeme, je jasné, že Jarda má v kabině a v celém klubu zásadní slovo. Trenéři to nemají úplně snadné, na ledě mají podřízeného i nadřízeného zároveň. Klíčové je, aby takový hráč nejen kázal,