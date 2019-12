Vítkovice se řítí do pekla, mezi hráči chybí lídr. Ať si Petr sáhne do svědomí | iSport.cz

Ostrava je velké město, vítkovický hokej má bohatou tradici, ale smutnou současnost. Přišla nová sezona a s ní i další vrávorání. Je to dokola, pro mě značné zklamání. Nemůžu si pomoci, ten klub se řítí do pekla. Vychází mi z toho nevhodné složení mančaftu, nelíbí se mi. Když to lehce přeženu, je to soubor šedivých myšek, které nezaznamenávají potřebný progres. Nemá to šmrnc. Proč?