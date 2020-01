Uzavření extraligy je pohodlná česká cesta. Náš hokej by to zabilo | iSport.cz

Některé kluby mají obrovské problémy s udržením soutěže a tak vymyslí tu nejjednodušší variantu, jak se propadu vyhnout. Místo toho, aby řešily svoje chyby, to, co dělají špatně, tak si vymyslí, že by vlastně nemusel nikdo padat.

A máme to v suchu.

Takhle my v českém hokeji fungujeme, takhle uvažujeme, a proto se nikdy nedostaneme na potřebnou úroveň, na které jsme kdysi byli. S tímhle přístupem to zkrátka není možné. Pořád dokola budeme hledat cestičky, jak něco obejít, místo toho, abychom si dali pořádnou práci s tím nacházet, co nám nejde, odstraňovali nedostatky a zlepšili to.

Všichni víme, které kluby jsou v tom namočené a jací velcí hráči minulosti tahají za nitky. O to je to smutnější, protože ti hoši s hokejem něco prožili, byli ve světě, kde fungují jasně nastavená pravidla, ale doma vymýšlí doslova blbosti. Někde potají se sejdou dva, tři šéfové klubu, ponoukají ostatní a řada dalších o tom neví, co se peče. To má být normální?

Doprčic, chlapi, ikony, proberte se. Kdo jiný by měl jít v hokeji příkladem než Jarda Jágr nebo Jirka Šlégr? Ať se na mě nikdo nezlobí, ale z jejich akcí se mi dělá šoufl. Cítím z toho jedinou motivaci: