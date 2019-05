ALARM! Vývoj se zastavil, Plzeň couvá vzad. Vedení musí hned teď reagovat | iSport.cz

Jinak tomu ani být nemůže. Kádr je věkem vousatý, vyždímaný, mentálně vyčerpaný, psychicky unavený. Ukazuje se to víkend co víkend. V hledišti čekáte, že dostanete něco navíc. Jenže dietní menu se nemění. Spíš se na něm objevují stále obyčejnější a všednější pokrmy. Na gurmánský zážitek čekáte marně.

Rozumím argumentu, že Viktoria je vlastně pořád naživu v titulové válce. Že v základní části sezony nasbírala více bodů než v minulém mistrovském ročníku. Že zvládla postoupit ze skupiny Ligy mistrů po náramné partii s AS Řím. Že vydělala téměř 800 milionů korun.

Tak proč ta kritika? Body a výsledky jsou jedna věc, tou druhou je však vývoj týmu. Ten se zastavil, nepostupuje vpřed, spíš po malých krůčcích couvá vzad. Pokud tohle vedení Viktorie, respektive uznávaný boss Adolf Šádek vidí a nechce před realitou zavírat oči, musí na bídné výkony reagovat.

Hned teď. Nekompromisně. Bez sentimentu k hráčům, kteří si za odvedenou práci v organizaci Viktorie mohou nárokovat příjemné a zasloužené označení „legenda“. Pokud by tak neučinil, celý klub to může nepříjemně doběhnout. Dokonce si dovedu představit, že už v následující sezoně. Letní transferové okno ukáže, jak vážně to Viktoria myslí. A zda vůbec takhle přemýšlí.

Tým potřebuje nejen občerstvit hráči před či na samém vrcholu výkonnosti, ale také se rozloučit s těmi, kteří už na takovou úroveň jednoduše nestačí. Plzeň potřebuje rychlejší, fyzicky odolnější a hladovější typy. Jen tak může i v příštích letech konkurovat sportovně správně nastavené Slavii, jen tak ji může držet na uzdě.

Jakou roli v tom bude hrát trenér Pavel Vrba, je v tuhle chvíli nezodpovězenou otázkou. Předloňský návrat do Plzně mu vyšel dokonale. Získal titul, vrchovatě naplnil klubovou kasu, přesto si dovolím tvrdit, že jeho vztah s klubovým vedením se ocitl na samé hraně vyčerpanosti. I sám Šádek přiznal, že se přesunul z roviny kamarádské do vysoce profesionální, což naznačuje mnohé. Ve fotbalovém zákulisí nejsou ojedinělé názory, že být na plzeňské lavičce kdokoliv jiný než Vrba, byl by vzhledem k nízké úrovni hry vyhozen.

Jistě, jde o spekulace, dost možná i o poněkud závistivé pohledy trenérských konkurentů. Jisté je pouze to, že Vrba má v Plzni smlouvu ještě na příští ročník FORTUNA:LIGY, byť je v ní zakotvena výstupní klauzule, kterou může uplatnit kdokoliv. I Sparta.

Dost dobře si dovedu představit pikantní změnu dresu, ale také setrvání ve Štruncových sadech. Pokud by došlo k druhé variantě, nesmí být úkolem trenéra vítězit s klikou (klidně čti i za pomoci rozhodčích), ale razantně přitlačit na kvalitě hry.

Dlouhodobě není možné brát body za neodpovídající fotbalová představení. To může vycházet možná jeden rok, víc ne. Tohle by měli mít všichni v Plzni na paměti. Dokonalá analýza a následné precizní výstupy ze současné sezony jsou bezpodmínečnou nutností, aby nedošlo k nepříjemnému úpadku naleštěné značky FC Viktoria Plzeň.

