Měla by hrát stejná sestava jako proti Anglii? ANO! Blíží se finále, Kosovo je silnější | iSport.cz

Jaroslav Šilhavý by vůbec neměl váhat a postavit totožnou jedenáctku jako proti Anglii. Pokud to samozřejmě zdravotní stav dovolí. Není vůbec prostor slevit z pracovního nasazení. Stále je co zdokonalovat, stále je co šperkovat. Jeden zápas – byť extrémně podařený – nemůže vyvolat pocit uspokojení. Je potřeba mít na paměti, že v listopadu přijede Kosovo.

V září Čechy zmáčklo, navíc v situaci, kdy mu chybělo pět důležitých hráčů sestavy. Do Plzně dorazí silnější tým, ofenzivně velmi solidně nadaný. Znovu bude potřeba mít propracovanou organizaci hry, bezvýhradně se spolehnout na defenzivní čtyřku ve spolupráci s pracující zálohou. Prohloubit si vzájemnou spolupráci, vybudovat si návyky. To nezískáte u videa, ale jen a jen na hřišti.

Svévolně dnes změnit sestavu nedává vůbec žádný smysl.

Měla by hrát stejná sestava jako proti Anglii? Ne! Je ošidné vytvářet komparz