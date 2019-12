Schick má větší potenciál než Baroš. Je na cestě mezi NEJ útočníky Evropy | iSport.cz

Ještě v minulé sezoně v AS Řím potřeboval Patrik Schick na gólový zásah 438 minut, o sezonu dřív dokonce 492 minut. Na hostování v Lipsku český reprezentant skóruje každých devadesát minut. Má to logiku. Z mnoha důvodů. Dopřejme si ale vysvětlení samotného střelce. „Cítím se tu velmi dobře. Líbí se mi město, mám rád tým a spoluhráče,“ připustil Schick po vítězné brance zápasu do sítě Augsburgu (3:1). „Ale co bude v létě, to opravdu nevím. Není to v mých rukou,“ dodal hráč s větším potenciálem, než míval Milan Baroš. Nicméně se trochu plete.