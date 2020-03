Chvalme Schicka! Alibismus a podlézačství k pravým lídrům nepatří | iSport.cz

Jsou to silná slova. Nadmíru kritická, zaštípou, aktéry, o kterých je řeč, pořádně namíchnou. Patrik Schick to vzal v rozhovoru s Ondřejem Novotným z gruntu. Pustil se do Sparty, opakovaně do Jaroslava Hřebíka, vyjádřil se ke kauze Martina Haška mladšího, padlo i mnoho dalšího. Má mu to mít veřejnost za zlé? Vůbec ne! Dokonce bych řekl, že nesmí.