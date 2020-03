Schick otevřeně: Spartu mám v srdci, ale některé lidi ne. Co řekl o Haškovi? | iSport.cz

Hřebík s Haškem mi říkali, že se mám vysrat na fotbal

„Spartu mám v srdci, ale některé lidi ne. S klukama jsem ve spojení, vím, jaké věci se tam dějí. Ale nevím, jak z toho ven... Naposledy vyhráli titul s panem Lavičkou, to je šest let? Liga mistrů nebyla dvanáct let? Nechápu to. A že nemusím pana Hřebíka? Asi to stejně už všichni vědí, tak to můžu potvrdit. Ale nemůžu říct, že ho nemám rád, nebo že je to člověk, který mi vadí. V tu dobu, co jsem tam byl, mi vadil, to přiznávám, ale nakonec tak špatný není. Nemyslí to zle, akorát to jednání má špatné... Je to výborný teoretik, ale neumí to udělat na hřišti. Strahovská akademie není jeho produkt,“ popisoval a vzápětí přidal historku z dorosteneckých let.

„Když jsme hráli za U16 v Jablonci, vyhráli jsme 3:0 a já jsem dával dva góly. Zpracoval jsem si míč na prsa a asi z dvaceti metrů jsem to prásknul pod břevno. Fakt pěknej gól. Jeli jsme autobusem zpátky do Prahy, všechno v pohodě. Vrátili jsme se na Strahov a trenér Miroslav Krieg mi řekl, že na mě ve videomístnosti čeká pan Hřebík s panem Haškem. Říkal jsem si: ty jo, co to asi bude, asi nějaká pochvala.

Přišel jsem tam, viděl jsem, že nejsou moc pozitivně naladění. Pouštěli mi video, jak špatně napadám a používali u toho dost hrubé výrazy. Nejdřív to bylo: co to jako je, ty vole, jak to jako napadáš? Pak mi pan Hašek říkal, že s takhle nastavenou palicí půjdu do sraček. Na ty moje góly neřekli nic, čekal jsem aspoň malou pochvalu, ale nic. Místo toho pustili další fragment a oba na mě spustili, že bych se měl vysrat na fotbal a pověsit kopačky na hřebík. Mohli to říct sice jinak, ale beru to v pohodě. Nicméně když mi zakazovali jet na reprezentační srazy kvůli tomu, že nepresuju, to už mi přišlo trochu moc.“