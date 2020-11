Šmicer může být dobrým předsedou. Ale není to nekompromisní "čistič"

Je moc dobře, že český fotbal má Vladimíra Šmicera. A je moc dobře, že právě on, člověk s výrazným mezinárodním kreditem, se v kritické době nezříká pomoci. A také je moc dobře, že se nebojí otevřeně vystoupit a prezentovat své myšlenky. Zatím je téměř sám. Bohužel…

Šmicer se nestaví do role spasitele, pokud by však cítil podporu, uvažoval by i o kandidatuře na předsedu svazu. Odvaze je třeba zatleskat, protože vyčistit prohnilé prostředí od zkorumpovaných funkcionářů a dalších lidí z branže vyžaduje v první řadě odvahu. Ovšem také razanci, neústupnost, cit na výběr spolupracovníků, neboli zkušenosti krizového manažera.

Nejsem si jistý, zda by role „nekompromisního čističe“ Vladimíru Šmicerovi seděla. Jsem jednoznačně pro, pokud získá důvěru, ať pracuje ve výkonném výboru, tuzemský fotbal takové osobnosti ve vedení nutně potřebuje. A až se situace – doufejme – stabilizuje, v prostředí (snad) bude potlačena korupce a bývalý fantastický hráč získá funkcionářské zkušenosti s vrcholným managementem, ať se úřadu beze všeho chopí.

Jistě může být velmi dobrým předsedou.