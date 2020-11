Kredit pro trenéra Guľu, Limberský může hrát až do čtyřiceti

Guľovi je třeba dát tentokrát maximální kredit. Přesně tak by se Viktoria měla chovat při setkáních s absolutní špičkou FORTUNA:LIGY. Byť měsíc nehrála, zvládla duel až překvapivě snadno a největším soupeřům dýchá v tabulce za krk. Jak k tomu dospěla?

Byla extrémně efektivní, nápaditá v ofenzivní zóně, stejně tak při útočných standardních situacích, obětavá a důrazná v defenzivní části, někteří borci předvedli nejlepší part v sezoně.

Když se to sečte, výsledek 3:1 je odpovídající. A ještě jedna věc: Plzni po delší době znovu skvěle zahrála záložní tříčlenná formace. Pohyblivostí a pracovitostí na hřišti dominovala. To byl klíč k snadnému triumfu.

Mimochodem, úžasný zápas sehrál David Limberský. A zdaleka nešlo jen o dokonalý pas šajtlí, kterým vyzval ke skórování Ondráška. V sedmatřiceti letech stále zvládá na vysoké úrovni souboje s českou špičkou, nepropadá ani v zápasech v Evropě.

To je obdivuhodné, jedinečné. Hromada hráčů se ho během plzeňského angažmá snažila vyštípat ze základní sestavy. Nepovedlo se to nikomu. Jak po utkání naznačoval Adrian Guľa, nezmar Limberský může hrát až do čtyřiceti.

