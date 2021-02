Personální úspěch paličáka Guľy. Vyšla mu sázka na intuici

Viktoria prožívá nejhorší sezonu v novodobé historii, za posledních jedenáct let si nikdy takhle nezoufala. Vítězstvím 3:1 nad Bohemians se sice vysoukala na šestou příčku tabulky FORTUNA:LIGY, jenže herně znovu neoslnila. V momentálním neutěšeném stavu se od Viktorie nedá očekávat uhrančivá jízda plná spektakulárních kousků. Musí hledat jiných cest, jak se dostat k triumfům.

Jednu objevila v nedělním odpoledni. Dala by se označit sázkou na intuici.

Adrian Guľa je paličák. Tvrdošíjně prosazuje svoji vizi, jen ve zcela výjimečných případech koriguje své myšlenky. Neuhýbá. Je přesvědčený o své fotbalové pravdě, což je v principu samozřejmě správně.

Stejně tak nerad mění složení základní sestavy. Razí tezi, že pokud někomu věří, má dotyčný dostat opakované šance. Jenže se několikrát ukázalo, že kouč nezná míru. Že jde přes závit. Místo okysličení sestavy má tendenci držet stále stejné vazby, byť nefungují ideálně a týmu nic nepřinášejí. Přitom tak rád mluví o budování konkurenčního prostředí. Jenže k jeho opravdovému dosažení musí "čekatelé" vnímat, že jejich šance na základ je reálná, nikoliv pouze iluzorní. Své by o tom mohl vyprávět třeba Luděk Pernica, ale také Jan Kovařík...

Už minulý týden v Mladé Boleslavi prý Guľa velmi vážně zvažoval, že na lavičku usadí neproduktivního Zdeňka Ondráška a do hry vyšle Jean-David Beauguela. Jenže zase vsadil jistotu, která se nevyplatila. Reprezentační útočník neskóroval, Viktoria jen remizovala.

S hroťáky zarotoval až proti Bohemians. Konečně ukázal odvahu pozměnit prvotní plán, vytáhnout na svět něco netradičního, co ale může docela dobře zafungovat. Francouz dal gól, herně patřil k nejlepším v plzeňském dresu, byl velmi platným členem sestavy.

Pro Guľu by to mělo být poučením. Během plzeňské štace totiž slovenský expert učinil jen pramálo takových tahů. „Personální úspěch“ proti Bohemians by mu měl dodat více kuráže. Spoléhat ve větší míře na instinkt je přece výsadou úspěšných trenérů.

A tím chce Guľa přece být.

