Češi na EURO z Prahy? Totální amatérismus UEFA ohrožuje regulérnost

Místo aby měli ničím a nikým nerušený klídek, užívali si maximálního komfortu – stejně jako ostatní – budou čeští reprezentanti uzavření v bublině v rušné Praze a minimálně na dva úvodní zápasy ve skupině se budou letecky přesouvat. Dokonce hrozí, že až v den utkání. Znevýhodňuje je to. Zásadně vyrušuje z přípravy na utkání. Cestování ubírá energii, síly, koncentraci. Jenže jinak to nejde, pokud nechce národní tým jít do nesmyslného rizika.

Vinu za tuto neskutečnou trapnost nese mezinárodní fotbalová federace UEFA. Za prvé, ve svízelné koronavirové době měla dlouho dopředu abdikovat na kontroverzní nápad uspořádat mistrovství Evropy ve dvanácti členských zemích. Jestliže to jen složitě dávalo smysl v dřívějších necovidových časech, o to hůř se taková myšlenka obhajuje ve chvíli, kdy celý svět bojuje s nákazou.

A za druhé, když už se rozhodla stát si tvrdohlavě za svým, měla mít měsíce dopředu vyřízené ve všech zemích výjimky dle intencí Return to Play Protocol. Být mimořádně pečlivá, předvídavá, nachystaná. Vždyť zajistit odpovídající základní servis všem čtyřiadvaceti reprezentacím je její primární povinností. Jenže UEFA vše nepochopitelně podcenila. Česku a Chorvatsku svým ostudným přístupem znemožnila adekvátní přípravu na vrcholnou akci.

Drobnou výhodou realizačního týmu a lidí, kteří se starají o chod reprezentace, jsou navrstvené zkušenosti z posledních srazů – karanténní rozprášení A týmu a bleskurychlé sestavení náhradního mužstva v Lize národů, plno komplikací s pozitivními testy jednotlivých hráčů, během březnové kvalifikace o mistrovství světa vybavení privátních letadel pro hráče z Německa. Vedení reprezentace se naučilo být kreativní, zvládat krizové situace.

Snad se povede efektivně vymyslet i další náhradní plán. Pro úspěch na turnaji je to bezpodmínečně nutné.