O stěhování z Aše do Frýdku, zastání se Kempného i bránění McDavida | iSport.cz

Mrzelo mě, že jsem přišel o možnost zahájit sezónu v Praze, podíval jsem se jen na výsledek, protože stejný den jsme s Washingtonem hráli. Flyers mě vyměnili, to člověk stejně neovlivní a v Capitals jsem teď nadmíru spokojený. Vyhrává se, mužstvo šlape jak dobře vyladěný motor, táhne za jeden provaz, a to se mi na tom líbí. Je tu hodně starších hráčů a hlavně, tady se před rokem vyhrál Stanley Cup, takže si to všichni připomínají a snaží se to zopakovat.