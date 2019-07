Francouze zradilo počasí ve vlastní zemi. Ale slavili by i jinak? | iSport.cz

Když ne Alaphilippe, který ho tou dobou oblékal, tak Pinot, který byl před slavnostním startem v Bruselu pasován do role jednoho z favoritů. Ale člověk míní...

A Francie teď smutní. Místo přešťastného závodníka ve žlutém má teď dva zklamané závodníky. S dvěma různými příběhy. Nejprve příběh Alaphilippe. Sedmadvacetiletý spotovec vůbec nepřijel na Tour bojovat o celkové pořadí, jeho cílem bylo pouze na chvíli získat žlutý dres. A ta chvíle se protahovala, a protahovala, až i on sám začal mít myšlenky na žluté oslavy v hlavním městě.

Jenže mnozí odborníci odhadovali, že je to víc francouzský sen než realita. Na přetěžké kopce v Alpách tady byli jiní dravci, a to nejen ze stáje Ineos v čele s obhájcem Geraintem Thomasem a mladíkem Eganem Bernalem. A odhady se naplnily. Už v první těžké alpské etapě do Valloire odhalil vedoucí muž letošního světového žebříčku slabiny. A ty se ještě víc projevily při důležitém pátečním stoupání na Iseran. V etapě, kterou zásadně ovlivnila nepřízeň počasí.

Krupobití, které zasypalo silnici, po níž měli cyklisté projíždět, a následné sesuvy půdy měly za následek ukončení etapy na nejvyšším vrcholu letošní Tour. Alaphilippe tak nemohl uplatnit své vynikající sjezdařské dovednosti a něco na Bernala stáhnout. I když je samozřejmě otázkou, zda by to stačilo. Už v předchozích dnech ze sebe vydal maximum a i včera bylo vidět, že už nemá kde brát. Výsledkem tak je celkové páté místo, tedy mimo stupně vítězů.

Pátek, kdy se zkracovala etapa, byl dnem mnoha emocí a výrazů ve tvářích hlavních hrdinů. Bernal, který se dozvěděl, že je novým majitelem žlutého dresu, se při nastupování do auta usmíval, při rozhovorech se pak rozbrečel štěstím. Zklamaného Alaphilippa objímali a utěšovali týmoví kolegové.

Nejsmutnějším obrázkem toho dne ale byly slzy v očích Thibauta Pinota. Vyjadřovaly beznaděj, obrovské zklamání. „Tuhle Tour jsem mohl vyhrát,“ smutnila další francouzská naděje. Nyní má tato země dva smutné hrdiny. Ale také spoustu krásných momentů, na které budou Francouzi ještě dlouho rádi vzpomínat, až zklamání opadne.