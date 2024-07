Pogačar baví, Vingegaard dodává šťávu. Rivalita, která ale otráví ostatní

Díváme se na další z rivalit, která vstoupí do dějin. To bylo v posledním týdnu letošní Tour de France slyšet neustále. Opravdu se nám naskýtá příležitost sledovat úžasné cyklistické souboje, kterých v historii tohoto sportu nebylo zase až tolik. Bartali versus Coppi, Anquetil proti Poulidorovi, Merckx a Ocaňa, Hinault vs. LeMonde. A teď v posledních čtyřech letech Pogačar a Vingeggard, jejichž souboje mohou bavit ještě dalších pár let. Zvlášť pokud bude schopný se jim ještě víc přiblížit třetí do party Evenepoel.

Jenže letos ještě musela belgická naděje prohlašovat: „Tadej s Jonasem jsou na jiném levelu než já.“ Zda šlo o přiznání si faktu, či jen alibi, ponecháme stranou. Každopádně třetí týden i přesto, že u Vingegaarda se začalo projevovat tréninkové manko po těžkém dubnovém úrazu, jeho slova potvrdil.