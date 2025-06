Vacek, závodník pro Tour: Francie mu nabízí lepší příležitosti. A jak je to s tou lahví kečupu?

Právě díky Mathiasi Vackovi bylo 108. Giro i pro českého fanouška velmi zajímavou podívanou. První etapu, kde na svůj věk 22 let velmi zkušeně rozjel sprint Madsi Pedersenovi, jenž díky tomu získal první růžový dres, možná ještě tolik diváků ve střední Evropě nesledovalo. Ale právě tímto je donutil sednout k televizím a aspoň ze záznamu zhlédnout hned několik svých pokusů o první vítěznou etapu kariéry na podnicích Grand Tour.

Že to ani tentokrát, i když štěstěnu prosil mnohokrát, nevyšlo, ale vůbec nevadí. Divák dostal podívanou, po které toužil. Zatím to byla jen káva bez zákusku. Současně však namlsání na to, že v troubě se peče suflé, které se příště už snad podaří.

Wout van Aert použil k celkové výhře Simona Yatese krásné přirovnání s lahví kečupu, kterou třepete tak dlouho, až vám z ní vyletí pořádná porce červeného obsahu. Vackovi ještě polovina flašky na talíř se špagetami nevykydla, snad už k tomu chybí ale jen jedno, maximálně dvě klepnutí.

Pokud by postupné kroky týmu Lidl-Trek, kde by podle spekulací mohl obyvatel Šumavy prodloužit kontrakt, měly vzestupnou tendenci, v příštím roce bychom se mohli dočkat Vackovy vytoužené premiérové účasti na Tour de France. A kdyby se právě tam lahev s kečupem konečně podvolila a vydala celý svůj obsah…