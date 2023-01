Shiffrinová bývala trochu uzavřenější. Stovka? Bude první a také poslední

Líbí se mi moc, co se týče techniky a svého pojetí a projevu. Je úžasně stabilní. Bylo to vidět ve druhém závodu v Semmeringu i v Záhřebu. Kolikrát když v televizi komentuju závod, říkám: Tady je obtížné místo, tady to závodnicím dělá problémy. A pak jedou ty nejlepší, a na Mikaele je to vidět nejvíc, a ty to přejedou úplně s přehledem, jako kdyby tam vůbec žádný problém nebyl.

Je velmi stabilní, a pokud jí všechno sedne, je skoro neporazitelná. To byla vždycky její silná stránka. Byla vždy velmi stabilní, jak kondičně, tak technicky, co do mentální síly, uměla to propojit a pak dokázala zajíždět takhle úžasné výsledky jako třeba letos, nebo jako v sezonách, kdy měla třeba i 17 vítězství.

Obrovská síla její a podobných top závodníků je ještě v jedné věci. U Mikaley to bylo krásně vidět v Kranjské Goře, kde se jí to první den až tolik nepovedlo. Potom si