Pastrňáka už přijali do nejužšího jádra týmu. Má našlápnuto na rekord

KOMENTÁŘ SLAVOMÍRA LENERA | Boston vyhrál od začátku sezony doma dvanáctkrát v řadě a vytvořil nový rekord NHL. Těší nás to tím víc, že v něm mají prsty naši kluci. Dvojice Davidů – Krejčí a Pastrňák – je úžasná. Jakub Lauko možná trochu trpí tím, že se v týmu sešlo moc Čechů, jinak by tam patřil. Líbí se mi, jak si v poslední době vede Pavel Zacha. Je univerzální, může hrát centra i křídlo, chodit na buly, na přesilovky, oslabení. Taky díky němu je možné postavit celou českou lajnu.

Kouč Jim Montgomery dokáže zamíchat správně sestavou a většinou to funguje. Boston má dneska dvě velice silné přesilovkové formace a soupeřům se hůř čte, co na ně Bruins vyzkoušejí. Líbí se mi, jak začal Pastrňák cestovat po pásmu. Je schopen rozhodnout zápas ze své parkety nalevo, jako naposledy proti Carolině, ale zároveň to umí dát z vrcholu kruhu nebo z druhé strany přes ruku.