All-Star víkend v NHL? Nejen Pastovo představení byla óda na radost

KOMENTÁŘ SLAVOMÍRA LENERA | All-Star Game se fakt povedl. Geniální hráči, jejich lehkost někdy budí zdání, že nejdou naplno. Ale do tempa se museli napřed dostat a pod nohama jim to ubývá. Ono se to nezdá, ale na ledě byli minutu i víc. Není jen tak jezdit ve třech nahoru dolů a vydržet takové tempo. Taky bylo vidět, jak chtějí vyhrát. Každý tým zabral, k závěru zápas dostal grády, měl spád a napětí.