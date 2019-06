Chovancovo falešné divadlo. Šéf sudích má podíl na normalizaci českého fotbalu | iSport.cz

Co následovalo? Tři arbitři z jejích barážových zápasů nebudou figurovat v příští sezoně na listině profesionálních soutěží, další, včetně známé firmy Petra Ardeleana, přijdou o začátek podzimu nebo podzim celý.

Adekvátní opatření? Možná. Nepochybuji však, že o provinilce bude postaráno. Ve třetí nejvyšší soutěži, kterou má pod kontrolou fotbalový kmotr Roman Berbr, najdete bohatou sbírku postav s velmi pestrou minulostí, nicméně abyste nebyli (tolik) škodní, lze nalézt i jiné způsoby.

Sama komise, jež o osudu sudích rozhoduje, ovšem nadále svírá píšťalku pevně v zubech. „Neodstoupím,“ vzkázal její šéf Jozef Chovanec. Jakkoli alespoň vyjádřil lítost nad tím, co se Jihlavě stalo, a uznává, že barážová divočina fotbal sráží.

Právě Chovanec by však měl ze Strahova co nejrychleji utéct. Ve svém vlastním zájmu.

Vždy jsem měl za to, že bývalý skvělý hráč se zkušenostmi z Eindhovenu nikdy nevyužil úplně možnosti, které se mu nabízely. Tvrdil jsem, že mohl být někým na způsob českého Beckenbauera. Jeho trenérská i manažerská kariéra však vykazuje prazvláštní peripetie. Slova až příliš často nahradila činy, ač ani ty nechyběly. Ale hlavně: dnes měl být úplně někde jinde.

A určitě jinde než v čele komise rozhodčích.

Jeho loňský nástup byl od začátku nedůstojnou kamufláží vyhovující Berbrovi, aniž by pro to místopředseda FAČR musel výrazněji hnout prstem. Těžkým omylem zástupců Ligové fotbalové asociace bylo, že údajně na ponouknutí bývalého bosse Vlastimila Košťála podlehli lákavé představě, že jedna z výrazných postav české novodobé fotbalové historie s nepopiratelným charismatem zajistí „rovinu“ v přetahované s FAČR. Pod jiným úhlem pohledu mohla být stejně matoucí rovněž Chovancova sparťanská minulost, s čímž se, myslím, poťouchle z druhé strany počítalo. Nechala totiž růst a bujet domněnky, komu bude nakloněn. Jenže Chovancův vztah ke Spartě se dávno rozvolnil, ať už za tím stojí dotčená ješitnost, značně flexibilní pojetí loajality odvislé od dobře placeného džobu, či cokoli jiného.

Najednou nevadila neodbornost na tak exponované funkci, což vždy Berbr i jeho partnerka Dagmar Damková ve svém hájemství požadovali. Hlavní bylo, aby Chovanec zaštítil změnu mocenských poměrů po rezignaci šéfa FAČR Miroslava Pelty, jež vedla i k pádu komise rozhodčích pod vedením Michala Listkiewicze. O Peltovi není radno činit si přehnané iluze, ale Berbra od sudích dokázal odstavit, byť ho jeho léta uplatňovaného vlivu nezbavil zcela. Pak ale Berbr sudí opět přijal do své široké náruče, vyjma pár výjimek. Znovu vzal do rukou klíčový nástroj, kterým zavrtal do samostatné ligy a mohl zásadně ovlivnit úspěšnost klubů. Kdyby si tohle všechno Chovanec ani trochu neuvědomoval, lze úspěšně pochybovat o jeho příčetnosti.

Hned zkraje svého nového angažmá ukázal, že v mnoha ohledech plní cizí zadání. A že když má vysvětlit nějaký krok, může být přistižen v nedbalkách.

Jako když byl dotázán na to, proč byl odstraněn z listiny delegátů Václav Krondl. To je další důležitá sféra, kterou chtějí mít Berbr a spol. pod kontrolou a obsazenou svými věrnými. „Díváme se dopředu, zpátky ne. Byli vybráni noví delegáti a pan Krondl mezi nimi není,“ zazněl „důvod“ naplňující skutkovou podstatu bezobsažného blábolu, jímž Chovanec nezřídka s oblibou „vysvětlí“ cokoli. Je to prosté: Krondl se nehodil. Ale to říct nešlo.

Od první chvíle byla komise rozlomena na dvě části: Berbrovy lidi v čele s místopředsedou Martinem Wilczekem, jenž ve skutečnosti zajišťuje agendu včetně nasazování sudích, a garanta VAR Romana Hrubeše a kandidáta LFA Petra Mlsnu. Chovancovým úkolem by za normálních okolností mělo být udělat maximum pro to, aby zajistil vzájemnou spolupráci.

Jenže to nebyl zájem těch, kteří tahají za nitky.

Výsledek? Hrubeš byl odvolán, což mu nesdělil Chovanec, ale Berbr (s předsedou FAČR Martinem Malíkem), Mlsna rezignoval. O jejich motivaci a ambicích si můžeme myslet cokoli, ale jejich odchod, obdobně jako konec kariéry zkušeného sudího Radka Příhody, nijak neukázal na proklamované silné Chovancovy stránky. Neprokázal tedy žádné viditelné odborné, ale ani manažerské schopnosti, jež deficit těch prvních měly údajně vyvážit. (Pokud to nebereme tak, že splnil zadání.) Nechává za sebe jednat a mluvit Wilczeka. Do komise se nikomu mimo okruh Berbrovi loajálních figur nechce. Byli by jen stafáží a zároveň umazáni spoluodpovědností.

Pokud Berbr tvrdě kritizoval Listkiewiczovu komisi i jeho samotného (prý „polské neštěstí“), musel by být první, kdo poukáže na zhoršení výkonů sudích v této sezoně. Tady nejde jen o baráž, ale také o skupinu o záchranu i tendenční řízení zápasů a omyly v celé sezoně. Přehmaty jsou tak očividné, že už je ani komise nemůže pokrýt, natož v takové míře, jako se to dělo za vlády Damkové. Je při tom nepochybné, že do činnosti sudích převratným způsobem zasáhlo masivnější zavedení videorozhodčího.

To je objektivní fakt. Jenže byla to Chovancova komise, kdo vnesl do práce s VAR zmatek a celý projekt, rozjetý ligou a zprvu přijímaný FAČR macešsky, výrazně poškodil a z velké části diskreditoval. V průběhu sezony vyhlásila dvě protichůdné zásady: vyzývala k zásahu i při jiných než zjevných pochybeních, čímž rozšířila možnost utkání „cinknout“, pak vzala zpátečku.

Jihlava navzdory silným emocím precizně popsala současnou situaci. A nic na tom nemění ani Chovancovo tvrzení, že do baráže byla se sudími spokojená, nebo výtky jiných, že rovněž ze systému těžila. Nejen z Vysočiny, ale i odjinud se čím dál víc ozývají hlasy o návratu starých časů, divokých 90. let. Není však třeba chodit tak daleko. V živé paměti je korupční aféra z roku 2004. To, co odhalila, pokračuje, ale sofistikovanějšími způsoby a přes bílé koně.

I Chovanec má svůj podíl na tuhé „normalizaci“ tuzemského fotbalu, jež přeje comebacku provařených tváří i vzestupu šíbrů z šedé zóny. Jeden se producíruje přímo v jeho bezprostředním okolí: Roman Rogoz. Sportovní ředitel Vyšehradu, toho času lídra ČFL přezdívané Berbr liga. Evidentně chlapík s mnohem širším záběrem, jenž se pohybuje právě mezi sudími. Muž s těsnou vazbou na Berbra, jemuž říká Taťko.

Chovanec prokazuje naprosté a ničivé nepochopení toho, co se sluší a patří. Člověk Rogozova typu – bez urážky – nemá v jeho blízkosti ani poblíž rozhodčích co dělat. Samozřejmě, nelze nikomu zakazovat, ať se s kýmkoli přátelí či kamarádí, ale pokud dotyčný zastává tak exponovanou funkci, musí to brát v potaz. Lidé pochybné pověsti ho významně znevěrohodňují, on jim naopak dává legitimitu a moc, kterou s gustem využívají a uplatňují. To je i případ dvojice Chovanec a Rogoz.

V prohlášení Jihlavy se ostatně hovoří o „velmi divokých zkazkách“. Třeba o tom, „jak se jistý sportovní ředitel jednoho týmu v ČFL chlubí, že ve druhé lize udělá zápas na klíč“. Když s lidmi v nižších patrech mluvíte, slyšíte i další zkazky: třeba jak onen pán jezdí v jednom autě s rozhodčími na cizí zápasy a rozšafně dává k dobru, jak zaručeně dopadnou…

Rogozovy kontakty by měly správně znepokojit slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka, jenž se rád ukazuje v boji o čistotu českého fotbalu. S Rogozem se čile stýká i sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar. Jenže Tvrdíkovi to vyhovuje: jako ostřílený pragmatik, který potřebuje zajistit pro úspěch podmínky na všech frontách, si vyhodnotil, že i přes dřívější slovní válku je lepší s Berbrem uzavřít smír.

A pokud jde o Chovance, ten při návštěvách utkání v Edenu takřka doslova zasedl místo Mlsny, jenž byl s klubem spojován. Už není potřeba. Nikdy nepodceňujte zasedací pořádek ve V. I. P. lóži…

Asi je tenhle apel zbytečný, přesto bych ho chtěl vyslovit. Pane Chovanče, nemusíte to dělat kvůli svým kritikům. Udělejte to ve prospěch svého dobrého jména, z něhož ještě něco zbývá. Přestaňte hrát tuhle roli, která je uváděna jako hlavní, ale jen na plakátech.

Vždyť jste býval velký hráč...