Krysy pro (slávistické) krysy? Pak je ale neměli z Letné sami vypustit ven | iSport.cz

Lze-li na tom všem najít něco pozitivního, pak tři aspekty: někomu v dnešní mělké době ještě záleží na takové konzervativní hodnotě, jako je klubismus. Protest to bude nenásilný (tedy pokud na někom plyšáků nepřistane tuna) a má se odehrát před začátkem zápasu, organizátoři ho nechtějí přerušit. A koneckonců, celé to bude mít i charitativní pointu, kterou si chytře „přivlastnil“ slávistický boss Jaroslav Tvrdík, jenž za každé zvířátko přislíbil 100 korun do Motola.

V první řadě by však měli vzít sparťané v potaz, co stálo na začátku. Terče plyšového náletu měli na Letné ve svých řadách (stejně jako kdysi dávno u mládeže fotbalového „krysaře“ Jindřicha Trpišovského), ale zpravidla se klub jejich služeb s lehkým srdcem zbavil. Josefa Hušbauera či ještě dříve Simona Deliho přitom Sparta svému sokovi dokonce přepustila napřímo.

Přitom nelze mnohdy objektivně konstatovat, že odpadlíci (přeběhlíci, chcete-li) na angažmá ve Spartě neměli – bránila tomu opakující se nekoncepčnost, změny herního stylu, či rovnou jeho absence. Mnohem silnější je podezření, že se s nimi špatně pracovalo. Přesně to pojmenoval Martin Hašek, taktéž trenér s letenskou minulostí: Sparta je stroj na požírání hráčů a trenérů. Pokud se ti první jako David Hovorka prosadí ve Slavii, je to vcelku drtivá obžaloba druhého pražského „S“.

Mnozí hráči, kteří si vybírali z nabídek domácí špičky, měli při veškerém respektu ke slavné značce důvod rozmyslet si, zda otevřít dvířka, skočit rovnou mezi ozubená kola nenasytné mašiny a pak se eventuálně nechat vyplivnout. Těžko se také divit pocitům zmaru, beznaděje či odvržení, které Hovorka a spol. museli či mohli zažít. I proto pak necítí velké zábrany, když dostanou laso od největšího rivala. Zhatili by si kariérní vzestup.

Ano, případ Stanciu je z velké míry odlišný a nejkontroverznější, uškodil si svými výroky (nebo výrokem?) a touhou vydat se za petrodolary. Také on však přišel za bezmála sto milionů na Letnou do špatné doby, neurovnaných poměrů a slibná/slibovaná perspektiva se rozplývala.

Od zahraničního hráče obvykle ani nelze automaticky a stoprocentně očekávat klubismus v ryzím pojetí, jakkoli by to bylo pěkné. Jestli taková očekávání svým chováním či proslulým prohlášením, že bez trofeje neodejde, vzbudil, je věc jiná. Opět se nicméně vrací otázka, zda ho ve Spartě i navzdory těmto okolnostem nenechali odejít příliš snadno. I při vidině – tučné přestupové sumy. Třeba se to i někomu hodilo, kdo ví.

Nijak nepodceňuji hluboce prožívaný, autentický a manifestovaný klubismus a je mi sympatický. Jakkoli ten opěvovaný ryzí u hráčů, zafixovaný v obecném povědomí před mnoha a mnoha lety, ovlivnily i omezené podmínky přestupů.

Vedle toho musí jednoho napadnout, kdo z těch, kdo v neděli před šestou mrští na hřiště plyšáka, tleskal a jako spasitel opěvoval sparťanského kapitána Bořka Dočkala, odchovance Slavie, stejně jako jím je Lukáš Vácha. Dvojí metr by přitom nebyl žádnou sparťanskou specialitou, dobře to znají ti slávističtí fanoušci z Tribuny Sever, pro které byli D+V při prohraném derby v září 2013 za „rumunské šlapky“. „Někdo ve Slavii by se měl zamyslet, proč už tady nejsme,“ pravil tehdy Vácha.

Mimochodem, jeho případ ukazuje, jak pikantní příběhy jsou ve fotbale možné. Když ho Sparta z Liberce v roce 2013 kupovala, šel opačným směrem Martin Frýdek. A když ho po třech letech přiváděla zpět, poslala na sever pro změnu Jana Sýkoru, nyní dalšího slávistu na hostování v Jablonci. Ve stejném období si Liberec pořídil ze Sparty Hovorku, který se po dvou letech vrátil, ale záhy taky zakotvil u Miroslava Pelty.

Sparta by teď především – a angažováním kouče Václava Jílka se o to (opět) pokouší – měla zajistit to, aby se obdobné případy odchodů zdánlivě postradatelných neopakovaly. Aby si hráče vybírala na základě pevně stanovených kritérií a obsazovala je do jasných rolí, využila jejich potenciál, přičemž nad vším ční TÝM. Aby se trenér stal důvodem pro to, že za ním vyhlédnuté posily jdou. Aby už znovu osudově nechybovala a po stvoření Plzně nevyzbrojovala dalšího soka, který jí bere jednu trofej za druhou.

Nechť se jí to podaří – a klubismus utěšeně vzkvétá.

