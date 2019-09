Sparta - Slavia: Peklo pro Stancia. Fanoušci chystají krysy i hady | iSport.cz

„Kdy jindy než v derby dát najevo, že pro nás Sparta rozhodně není pouze džob a klubismus je stále důležitou součástí fanouškovského života,“ stojí mimo jiné v prohlášení letenských fanoušků na webu spartaforever.cz.

„Nakupme v co největším množství plyšové krysy, hady nebo prasata a věnujme je před zahájením utkání při příchodu hráčů na plochu všem těm, kteří pro pár špinavých zlaťáků prodali svou důstojnost. Tuto událost doprovoďme také vzkazy, nápisy, transparenty na adresu našeho rivala a žoldáků v jejich dresu,“ uvedli dále sparťanští fanoušci.

Akce s názvem „Krysa pro krysu“ se má uskutečnit při příchodu hráčů na trávník, aby nepřerušila utkání. Podle webu budou na stadion plyšáci o standardních rozměrech bez problémů moci.

Sparťanské fanoušky nejvíce rozčílil bývalý kapitán Stanciu, který ještě do zimy působil na Letné a v minulosti tvrdil, že bez trofeje neodejde. Po krátkém angažmá v Saúdské Arábii v létě zamířil jako nejdražší posila do Slavie. Sparťanskou minulosti mají z hráčů vršovického celku i Josef Hušbauer, David Hovorka či Ondřej Kúdela.

Frýdek: Tohle se nedělá a neodpouští

„V dresu našeho soupeře se to poslední dobou jen hemží našimi bývalými hráči. Někteří jsou dokonce odchovanci našeho klubu, jeden nejmenovaný hráč se pak ještě nedávno bil do prsou, že bez zisku trofeje ze Sparty v žádném případě neodejde. Neuběhlo ani půl roku a už se fotil v tom nejodpornějším dresu na světě. Dejme najevo všem těm, kteří zahodili svou sparťanskou minulost do koše, že u nás nejsou vítáni,“ stojí v prohlášení.

Kouč Slavie Trpišovský, jenž v úvodu kariéry trénoval na Spartě mládež, nemá z očekávaných nenávistných reakcí publika směrem ke Stanciovi obavy. „Hlavně doufám, že nevyběhnou živá prasata,“ vtipkoval Trpišovský.

Neuvažuje o tom, že by Stancia nepostavil. „Nico toho má hodně za sebou, hraje potřetí Ligu mistrů, zažil hodně bouřlivých prostředí. Já s ním mluvil už minulý týden a předběžně jsem se ho ptal, jak to vidí. On vůbec nespekuluje a chce hrát. On je takový, že se na hřišti zavře do svého vnitřního světa. Čím bouřlivější atmosféra, tím líp. Jak ho znám, bude ho to spíš motivovat k ještě lepšímu výkonu,“ dodal Trpišovský.

Sparťanští hráči hlavně věří, že Stancia v zápase uhlídají. „Skoro všichni jsme s Nicem hráli, je to kvalitní hráč, budeme se na něj připravovat. Tohle se prostě asi neodpouští, nebo nedělá, že by takhle odešel a navíc měl ještě taková prohlášení. O to je to specifičtější. Budeme o něm na hřišti vědět, ale musíme se soustředit spíš na sebe než na něho,“ řekl letenský defenzivní univerzál Martin Frýdek.