Vylité kafíčko. Krmenčík na sebe "žaluje", ale taky utíká české nátuře | iSport.cz

Michael Krmenčík nastoupil poprvé po přestupu do Brugg v základní sestavě • Twitter Club Brugge KV

Obránce Brugg Simon Deli a Michael Krmenčík před odletem do Manchesteru na odvetu Evropské ligy proti United • Profimedia.cz

Michael Krmenčík (vlevo) po přestupu do belgických Brugg, vpravo hráčův agent Daniel Smejkal z agentury IFM-M • Daniel Smejkal, IFM-M

Je to zavedený, svébytný žánr. Jeden by řekl, že už vyšel z módy a vrací se jen jako reprízy starých pořadů v televizi o prázdninách. Jenže tenhle se točí znovu a znovu. Odchody českých fotbalistů do zahraničí nabízejí stále stejnou, a zároveň aktuální látku – i když se píše rok 2020.