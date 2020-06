Stramaccioniho etapa definitivně končí. A Sparta si nesmí nadrobit na čistý stůl | iSport.cz

Tohle léto to přijde. Ano, teprve za pár týdnů si Sparta definitivně udělá pořádek po nepovedené etapě spojené s angažováním italského trenéra Andrey Stramaccioniho v létě 2017. Byl to sám Tomáš Rosický, sportovní ředitel Letenských, kdo na téma vypořádání se s nepříjemným fotbalovým dědictvím řekl: „Bude to trvat třeba dva roky.“

Nyní přichází čas na pročištění a vyladění kádru, aby se Sparta naplno vrhla do nové éry. Nebo raději opatrněji: období budování. Nákladné smlouvy pro náhradníky nebo nepoužitelné hráče konečně budou minulostí. Proč to nešlo dřív? O jména, jež se na Letné sešla, zkrátka nebyl zájem. Nebo neexistovala vůle drahé kontakty vypovědět a nechtěné fotbalisty vyplatit.

Rosický definitivně převezme odpovědnost za nový start, samozřejmě s vědomím, že je závislý na rozhodnutích majitele Daniela Křetínského. A enormně teď záleží na správném výběru hráčů.

Jak by do toho zapadly zvažované příchody Ladislava Krejčího a Davida Pavelky ? Na jedné straně by podepřely české základy týmu, a tím pádem větší soudržnost, protože jinak si to nejspíš v Česku neumí nikdo představit. Obnovily by se i vazby s kapitánem Bořkem Dočkalem , ať už vytvářené na Letné, nebo v reprezentaci. Pavelka i Krejčí prostředí Letné znají, ten druhý důvěrněji: vysloužil si tam slušné renomé i popularitu u fanoušků.

Jenže… Přiznám se, že Krejčí pro mě byl typem fotbalisty made in Czech, jenž má předpoklady na to, prosadit se v cizině. Bohužel se to v Serii A nestalo. V sedmadvaceti by měl být na vrcholu, ale místo toho se zařadil do fronty českých hráčů, kteří se vracejí s nepořízenou domů. Otázkou je jejich další motivace a kariérní vývoj. Jaké ambice bude Krejčí mít? A vzal opravdu za svůj už v Boloni nachystaný plán na přeškolení na levého obránce?

Pavelkovi je o dva roky víc. Má pověst charakterního válečníka, jenž se při zvládnutých obranných úkolech dostává i do zakončení, přispěl k obrodě reprezentace. Fakt, že na něj sázel v Liberci Jindřich Trpišovský, je dobrou reklamou. Těžké zranění je však vážný zásah. A do středu pole by se sparťanům možná hodil ještě rychlejší expres. Třeba nějaký, které posílají na tratě po republice.

Rosický správně spoluotevřel cestu vlastním talentům do letenské šatny. Zároveň ví, že je Sparta potřebuje namixovat s těmi zkušenými tak, jako tomu bylo v mistrovské sezoně 2013/2014. Obrovským plusem je, že má kam sáhnout a že vytáhla nahoru dva Adamy: nyní sedmnáctiletého Hložka a o rok mladšího Karabce (plus na comeback čeká dvacetiletý Václav Drchal). Stejně dobře je ovšem může utopit v rozbouřené vodě, pokud nebude mít mužstvo jasný kurz.

Nejsem stoprocentně přesvědčen o tom, že Sparta by s Pavelkou i Krejčím najednou udělala správný krok, navíc ji to jistě bude zase něco stát na smlouvách. V každém případě nyní nesmí nasekat (další) chyby a nadrobit si na čistý stůl…

Deník Sport, titulní strana • Foto Sport

