SK jako „skromný klub“: Slavia šetří a revolučně se mění, ale zvykne si?

Je to zpráva převratná nejen pro nejlepší český fotbalový klub současnosti, ale i celý tuzemský fotbal. A přesto jako by se tak nějak utopila v záplavě novinek pančovaných koronavirem. Takže pro jistotu: Slavia šetří. Nebo: Jaroslav Tvrdík šetří. I když se šéf z Edenu bude malinko zlobit, tohle asi leckoho ohromí ještě víc. Protože to může vypadat jako hotový protimluv…

Před několika dny Tvrdík novou strategii oznámil v podcastu webu slavistickenoviny. cz. Z jeho slov vyplývá, že Slavia ukončila dobu (nez)řízené expanze a začne se chovat ekonomicky tak, aby to odpovídalo těžké době a zabezpečení existence klubu. A odrazí se to i na přestupové politice.

To je v kontextu poslední slávistické pětiletky milník. Obrat. Hotová revoluce.

Nevypadá to jako náhoda, že takto oznámená dalekosáhlá změna vešla ve známost po vyřazení ve 4. předkole Ligy mistrů. Právě to, zda Slavia opět pronikne do skupiny lukrativní soutěže, bylo očekáváno s napětím. Dosavadní ekonomická politika založená v mnoha ohledech na neskrývané rozhazovačnosti a spoléhání se na finanční akupunkturu čínské provenience budila dohady o tom, že eventuální neúspěch a ztráta stamilionových příjmů z Ligy mistrů přinese vážné problémy. Jakkoli díky zisku z transferů a pohárů nikoli okamžitě.

Tvrdík však drtivý dopad zabouchnutých dveří od Champions League za důvod šetření neuvedl. A relativizoval finanční újmu, se zohledněním podzimu v Evropské lize. „Nepostup do Ligy mistrů pro nás není z finančního hlediska žádná zásadní tragédie. Rozdíl je asi osm milionů eur, což je v dnešní době obrovská suma, ale pro klubové finance to není nic, co by je rozvrátilo a slávisté se museli bát o budoucnost svého klubu,“ uklidňoval fanoušky. S tím, že klub minulou sezonu hospodařil se ziskem a bude to platit i pro tento ročník a příští.

Jeho slova by znamenala, že v rozpočtu Slavie se s penězi za postup do Ligy mistrů, jež by přitom mohly být vyšší než zhruba 218 milionů korun, nepočítalo. Na druhé straně v delším časovém výhledu to v podstatě platí: Tvrdík za mnohem větší potíž označil propadající se národní koeficient, který uškodí všem domácím týmům. „Je potřeba si uvědomit ten finanční rozdíl,“ upozornil teď naopak slávistický boss, jenž správně povzbuzuje pospolitost domácích klubů, pokud jde o mezinárodní konfrontaci. Účast v Lize mistrů ohodnotil na cca 410 milionů korun, v Evropské lize na 82 a v chystané Evropské konferenční lize na pouhých 27 milionů. Při nízké výkonnosti Slavie, Sparty, Plzně a spol. při tom „bude plánovat finance extrémně těžké“.

Jestliže to je možná hrozba, ta druhá je aktuální. Vlastně už to není hrozba, ale aktivovaný faktor. Jsou jím důsledky epidemie koronaviru. To podle Tvrdíka znamená minus v podobě vysokých výdajů na patřičná opatření a 120 milionů na vstupném. První místopředseda klubového představenstva Tomáš Syrovátka dokonce hovoří v součtu s dalšími příjmy až o čtvrt miliardě korun. V této souvislosti vypadají škody způsobené koncem v předkole Ligy mistrů citelnější, ale vstupné je zase stabilnější položkou v rozpočtu, i když záleží na programu zápasů.

Sečteno podtrženo, Tvrdík i Syrovátka uvádějí, že se Slavia už nějakou dobu uskromňuje. Podle Syrovátky je rozpočet „hluboko, opravdu hluboko pod