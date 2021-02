Vardy? Mužem utkání byl Prymula, symbol papalášství. Slavii nesluší

Tahle fotka je teď v Česku nepochybně nejslavnější. Záběr na V. I. P. lóži Slavie, v níž seděl třeba hradní kancléř Vratislav Mynář s manželkou Alex, ale vlevo dole i bývalý ministr zdravotnictví a naposledy poradce premiéra Andreje Babiše. Prymula si při tom pořádně naběhl, když nedlouho předtím prohlásil, že by byl pro tvrdý lockdown celé země, s omezením kontaktu a pohybu lidí.

To byl spolehlivý akcelerátor, který ho vytáhl z pohodlného sedadla pomalu do každého obýváku v republice (s nadsázkou řečeno). I když prý na Slavii dodrželi všechna ochranná opatření, na něž pečlivě dbali i v případě běžného fotbalového provozu. Pokud se tedy nebudeme bavit o čtvrteční večerce V. I. P. hostů, když odbije devátá…

Nejznámější návštěvník zavřené restaurace na Vyšehradě – tedy pardon, tamější kapituly – v jiném, tentokrát fotbalovém svatostánku znovu potvrdil, že se mu akutně nedostává nikoli vakcíny, nýbrž sociální inteligence. Že žije ve své bublině. A zdaleka nejen on. Jistě, jsou zdaleka horší problémy a nepropadejme hysterii, kterou nefér útoky odnesla další přítomná, tenistka Petra Kvitová. Prymula a spol. však opět selhali, protože v takhle rozjitřené době a napjaté atmosféře, kterou politici místo zvládnutí naopak přiživují, obzvlášť záleží na symbolech a osobním příkladu.

Jinými slovy: co chcete po jiných, po sobě vyžadujte dvakrát, ač to třeba máte vzhledem ke svým povinnostem těžší. Pohled na slávistickou tribunu s Prymulou navíc bohužel zapadl do celkového pocitu, že se v této zemi bezuzdně rozmáhá na odiv dávané papalášství ve stylu Já si můžu dovolit všechno, nechvalně známé z minulého režimu.

V kontextu fotbalu jde navíc ještě o jiné emoce, dané tím, že fanoušci nesmějí na tribuny. Návštěvy zápasů jsou přitom něčím, co k jejich kultuře neodmyslitelně patří. Do jejich života to ohromně zasáhlo, a byť se tomu někdo vysměje, musí to být stejné, jako když někdo nesmí třeba do – divadla. Ten zážitek „být při tom“ a sociální kontakt k „opravdovému“ fandovství neodmyslitelně patří.

O jaký šlo přešlap, si nakonec pod tlakem reakcí (nejspíše na sociálních sítích) uvědomil i slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, zatímco místopředseda představenstva Tomáš Syrovátka se bavil na Twitteru postem „Dobrý večer, jen pro pořádek bych rád sdělil – dříve než mě někdo pozná na fotografii – že jsem se dnes zúčastnil utkání s @LCFC, i když to evidentně v mém případě (také) nikoho nezajímá.“ Dodejme, že reakce je to jistým způsobem možná vtipná, kdyby v daném kontextu nebyla naprosto nemístná.

Dobry vecer, jen pro poradek bych rad sdelil - drive nez me nekdo pozna na fotografii - ze jsem se dnes zucastnil utkani s @LCFC, i kdyz to evidentne v mem pripade nikoho nezajima 😄 pic.twitter.com/rN9YFLnYOr — Tomáš Syrovátka (@tomassyrovatka) February 19, 2021

To Tvrdík se ještě večer poněkud rezervovaně omluvil a ráno už to bylo se vším všudy a s „morálním selháním“, které vyvolalo zaslouženou pozornost. Mimochodem, nebylo to tento týden poprvé, už předtím se slávistický boss pro změnu omlouval anglickému soupeři za slova experta Jiřího Hoška v klubovém dokumentu Leicester loading, a to hlavně na adresu brankáře Kaspera Schmeichela. Už je toho trochu moc a i na omluvy dopadá inflační efekt, smazává se také rozdíl mezi jejich upřímností a případným kalkulem. A pak by bylo fajn udělat něco pro to, aby se jim dalo předejít… Přičemž pochopitelně nikdo nejsme neomylný.

Pozvani vip hostu na vcerejsi zapas bylo v intencich toho, ze mame byt jako predni cesky klub vzorem a pozitivnim symbolem a na zapasy nemohou vsichni nasi fanousci, moralnim selhanim. Omlouvame se. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) February 19, 2021

Slavia v tomto případě zčásti doplácí i na to, že se stala součástí politické agendy na nejvyšší úrovni. Kdykoli se to jakémukoli klubu stane, riziko koncentrace papalášů a papalášství na jeho stadionu úměrně roste. Když pak mezi ty, kteří využívají dres, barvy či hvězdy klubu k uvedeným zájmům, patří lidé nasáklí touto mentalitou, nutně se to musí odrazit na celkovém vnímání slavné značky a jde o dost specifický způsob budování klubové identity. Což je teď v kurzu…