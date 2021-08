Nekupujte, vychovávejte. Objev Samek ukazuje Slavii správnou cestu, vyplatí se

Ten apel je hodně zjednodušený, jeho první část by měla přesněji znít: Nekupujte tolik. Druhou však není třeba příliš cizelovat. K této zkratce vede rozvedení příběhu Daniela Samka, teprve sedmnáctiletého záložníka fotbalové Slavie, který zazářil v nedělním utkání proti Baníku. Ke čtyřgólovému výprasku přispěl nebojácným výkonem, suverénní prací s míčem, asistencí a hlavně gólem hodným protřelého mazáka. Teď jde o to, aby on a jemu podobní dostávali šance trvaleji a systematicky, a to i na úkor hráčů z nekonečné řady transferů mířících do Edenu. Nebo ještě lépe: aby díky vlastním talentům proud přestupové řeky ubral na síle.