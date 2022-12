Dříč a génius (někdy) na zabití. Francii táhnou protiklady Giroud a Mbappé

Začněme od rekordního G bodu, tedy gólového bodu, jak by řekl svérázný komentátor Pavel Karoch – a současně od Girouda. Pod dojmem jeho významného osobního sukcesu se to zdá až k neuvěření, ale pamětníci si jistě vybaví, pod jakou palbou byl tenhle kanonýr sám na předchozím mistrovství světa v Rusku. Přestože patřil do základní sestavy, netrefil se... ani jednou! A nejen to. Do finále šel s kuriózní bilancí: třináctkrát vystřelil, ale ani jednou na bránu. Po vítězství nad Chorvaty a bezprostředních oslavách pak obletěly svět záběry, jak chtěl napálit míč do prázdné brány a trefil – tyč. Všichni se smáli, než se zjistilo, že záběry mátly a byl to někdo jiný.

Giroud byl tehdy nadmíru platný něčím úplně jiným než góly a trenér Didier Deschamps to moc dobře věděl. Proto mu tolik věřil. Splnil se plán, že se o Girouda budou moci Francouzi opřít při výstavbě hry. A že vypomůže i při plnění nesrovnatelné méně zábavných úkolů, protože se neštítí defenzivní práce. Znamenitě vnímal prostor, rozbíjel ve spolupráci s ostatními kombinace soupeřů. Byly to od něho příkladné výkony ve prospěch týmu. Tehdy v Rusku chyběl Karim Benzema – stejně jako nyní, kdy držitel Zlatého míče absentuje kvůli zranění. A v Kataru ho Giroud výborně zastoupil i důležitými zásahy. Dvěma pomohl položit Australany, nyní přidal úder Polákům. A to je – aniž bych jim přál ještě vyšší prohru – škoda, že neplatil Giroudovo úžasné střihnutí nůžkami.

Sečteno podtrženo, v šestatřiceti letech parádní vizitka!

A pak je tu samozřejmě Mbabbé, o plných třináct let mladší. Autor hned dvou gólů a i díky tomu s celkovými pěti nejlepší střelec mistrovství. Přitom když jste ho pozorovali valnou část zápasu s Polskem, bylo to někdy k zoufání. Po hřišti se toulal, rozvíjející se akce soupeře celkem nezúčastněně sledoval, ani nevyklusával, prostě chodil. Dokonce i když byl protihráč na pár metrů od něho a procházel středem hřiště, takže mohlo dojít k přečíslení, nevšímal si ho. V podstatě svou laxností popíral všechny direktivy moderního (totálního) fotbalu. Ne nadarmo experti říkají, že v „jeho“ – a Messiho a Neymarově Paříži – brání sedm hráčů. Musí tam s tím počítat, stejně jako s vedlejšákem v defenzivě takový Adrien Rabiot ve francouzské reprezentaci.

A ještě jedna věc: když v neděli Mbappé jednou zpracoval špatnou prudkou přihrávku, po níž mu míč ulétl, zastavil se a taky ho nechal být, s otráveným výrazem ve tváři. Přitom za ním ještě klidně mohl jít. Dalo by se i říct, že v první chvíli to na optimální řešení nevydalo ani při gólových situacích. Hlavně v první hodně doteků, moře času. Jenže jako by si vybral složitější možnost – a pak takové rány! Razance, skvěle zatočené míče, exkluzivní kousky, záblesky dobře známé a obdivované geniality. Kouzlo velkých hvězd, kterým se ledacos odpouští. Jako Mbappému. Útočníkovi, který na světových šampionátech vstřelil už devět gólů, takže je lepší než Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.

Sečteno podtrženo, ve třiadvaceti letech parádní vizitka!

Jaký přístup, a tedy jeho zosobnění byste si – bez ohledu na odlišnou typologii obou hráčů –vybrali? Já bych volil Girouda – ale je mi jasné a s naprostým pochopením beru, že víc hlasů by určitě dostal Mbappé. V každém případě pokud to takhle Francouzům bude klapat nadále, nechť je to důkazem, že pestrá hra jako fotbal nemusí žít v dogmatech.

„Jen“ to musí někdo jako Deschamps a spol. dobře skloubit a vyladit...